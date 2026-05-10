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DIA DAS MÃES Roberto Carlos homenageia a mãe, Lady Laura, e recebe o carinho das fãs: "Ela mora no teu coração" Lady Laura morreu em 2010, aos 96 anos, em decorrência de uma infecção pulmonar

Roberto Carlos homenageou a mãe, Lady Laura (1914-2010), neste domingo de Dia das Mães. Com um vídeo repleto de fotos dos dois, ele escreveu:

"Parabéns! Feliz dia das mães! ". Na trilha sonora, claro, a música que fez para a mãe: "Tenho às vezes vontade de ser/ Novamente um menino/ E na hora do meu desespero/ Gritar por você/ Te pedir que me abrace...".

Nos comentários da publicação, fãs do Rei deixaram mensagens de carinho. "Ela mora no teu coração", disse uma. "D. Lala. Tive o prazer de conhecer. Muito educada e amorosa. E nos deu esse lindo presente que é o Roberto ", comentou outra. "Que Jesus a tenha em seus braços", escreveu uma terceira.

Nos comentários da publicação, fãs do Rei deixaram mensagens de carinho. "Ela mora no teu coração", disse uma. "D. Lala. Tive o prazer de conhecer. Muito educada e amorosa. E nos deu esse lindo presente que é o Roberto ", comentou outra. "Que Jesus a tenha em seus braços", escreveu uma terceira.

Escrita em parceria com Erasmo Carlos, a música "Lady Laura" foi lançada por Roberto em 1978.

— Hoje não posso dizer que canto essa canção com a mesma alegria. Na verdade, canto essa canção sem alegria alguma, mas o amor é cada vez maior, por minha mãe, Lady Laura — disse Roberto no especial de fim de ano da TV Globo em 2022, antes de cantar a música.

Letra de 'Lady Laura'

Tenho às vezes vontade de ser/ Novamente um menino/ E na hora do meu desespero/ Gritar por você/ Te pedir que me abrace/ E me leve de volta pra casa/ Que me conte uma história bonita/ E me faça dormir

Só queria ouvir sua voz/ Me dizendo sorrindo:/ Aproveite o seu tempo/ Você ainda é um menino

Apesar da distância e do tempo/ Eu não posso esconder/ Tudo isso eu às vezes preciso/ Escutar de você

Lady Laura, me leve pra casa/ Lady Laura, me conte uma história/ Lady Laura, me faça dormir/ Lady Laura

Lady Laura, me leve pra casa/ Lady Laura, me abrace forte/ Lady Laura, me beije outra vez/ Lady Laura

Quantas vezes me sinto perdido/ No meio da noite/ Com problemas e angústias/ Que só gente grande é que tem

Me afagando os cabelos/ Você certamente diria:/ Amanhã de manhã/ Você vai se sair muito bem

Quando eu era criança/ Podia chorar nos seus braços/ E ouvir tanta coisa bonita/ Na minha aflição

Nos momentos alegres/ Sentado ao seu lado sorria/ E nas horas difíceis podia/ Apertar sua mão

Lady Laura, me leve pra casa/ Lady Laura, me conte uma história/ Lady Laura, me faça dormir/ Lady Laura

Lady Laura, me leve pra casa/ Lady Laura, me abrace forte/ Lady Laura, me beije outra vez/ Lady Laura

Tenho às vezes vontade/ De ser novamente um menino/ Muito embora você sempre ache/ Que eu ainda sou

Toda vez que te abraço/ E te beijo sem nada dizer/ Você diz tudo que eu preciso/ Escutar de você

Lady Laura, me leve pra casa/ Lady Laura, me conte uma história/ Lady Laura, me faça dormir/ Lady Laura

Lady Laura, me abrace forte/ Lady Laura, me faça dormir/ Lady Laura, me beije outra vez/ Lady Laura

Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura/ Lady Laura, Lady, Lady, Lady Laura, Lady Laura

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