Roberto Carlos irá comemorar aniversário de 85 anos com show em sua cidade natal

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O cantor Roberto Carlos irá completar 85 anos no próximo dia 19 de abril, um domingo. Como bom filho, ele vai retornar à sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, para um grande show ao estilo do Rei, na mesma data, às 20h. A apresentação será no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, e fará parte da turnê "Eu ofereço flores", que também é o título de uma canção sua lançada em 2023.

Os ingressos já estão à venda na plataforma Eventim e na bilheteria oficial da cidade, na Oriento Jóias, dentro do centro comercial Perim Center, no bairro Caiçara. O valor mais barato é de R$ 85 (meia), nas arquibancadas central e lateral. A última vez que o cantor comemorou a data na sua cidade natal foi em 2023, em uma apresentação que foi marcada por emoção do cantor e do público de mais de 6 mil pessoas, que cantou "Parabéns a você" ao ídolo, junto de um bolo preparado por duas moradoras da cidade.

“Realmente é uma forma de receber esse carinho todo no dia do meu aniversário. Para mim, é um prazer maior ainda. Eu estou muito feliz. Para mim, é uma alegria trabalhar no dia do meu aniversário recebendo todas essas homenagens. Eu fico emocionado, não posso mais falar”, disse Roberto, à época, em entrevista ao Jornal Nacional.

Em 2025 e em 2024, o cantor também passou a data de seu aniversário fazendo shows. No entanto, eles aconteceram em Natal e em São Paulo, respectivamente.

Nas páginas da gravadora Sony, uma surpresa aos fãs é prometida. A empresa pede que o público se cadastre, selecionando as canções favoritas que não podem faltar na apresentação e envie uma foto, que ficará em um mosaico nas páginas do cantor. No próprio dia 19, a Sony promete que haverá uma surpresa especial para estes fãs.

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