Apresentação Roberto Carlos mantém agenda no México após cancelamento inesperado de show; entenda O cantor vai se apresentar nesta quinta-feira (22) em Querétaro e no sábado (24) em León

O cantor Roberto Carlos manteve sua agenda no México após o cancelamento inesperado de um show em Guadalajara, no último sábado (17), poucas horas de subir no palco. O Rei se apresenta nesta quinta-feira (22) em Querétaro e, no sábado (24), em León.

A apresentação na Arena Guadalajara foi cancelada pela própria administração do estádio, que afirmou em nota que a decisão foi tomada junto com a prefeitura local e com as autoridades competentes. O estádio está em obras, passando por uma reforma, e o cancelamento teria ocorrido "por questões de segurança".

Fãs frustrados

"O cancelamento do show está além do controle do artista", esclareceu o comunicado da Arena Guadalajara, em post no Instagram. Nos comentários da publicação, muita gente se mostrou frustrada com a decisão. "Eu não acredito, nós viajamos e realizamos muita logística para nos deparar com isso", escreveu um usuário. "Eu sei que você não tem culpa, mas se você me ajudar a mandar um 'olá' para minha mãe, comprei os ingressos com a intenção de te ver porque amanhã é o aniversário dela", disse outro.

O show de Roberto Carlos marcaria a reabertura da Arena Guadalajara. Segundo o site de notícias mexicano El Informador, esta é a terceira vez que o espaço cancela sua abertura neste ano. Ao GLOBO, a assessoria de imprensa de Roberto Carlos informou que "o espaço estava passando por uma reforma e não terminou a tempo de receber um show grandioso" como o do artista de 81 anos.

