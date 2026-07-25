Roberto Carlos recebe alta após cirurgia; saiba quando será volta aos palcos
Operação foi agendada com antecedência, e divulgada ao público na última quarta-feira, 22
Roberto Carlos recebeu alta do hospital em que estava internado após passar por uma cirurgia de vesícula. O cantor foi liberado na última sexta-feira, 24.
"A cirurgia foi um sucesso, ele já está em casa seguindo todo o protocolo médico para recuperação. A agenda de shows segue como confirmada", informou seu assessor, Maurício Aires, ao Estadão.
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A operação foi agendada com antecedência, e divulgada ao público na última quarta-feira, 22. Roberto Carlos fez uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia.
Suas próximas apresentações estão previstas para daqui a cerca de três semanas. Confira abaixo.
Quando serão os próximos shows de Roberto Carlos após cirurgia:
15/08 - Rio de Janeiro (RJ)
16/08 - Rio de Janeiro (RJ)
22/08 - São Paulo (SP)
23/08 - São Paulo (SP)
19/09 - São Paulo (SP)
24/10 - Campinas (SP)
06/12 - Navio Roberto Carlos (Alto Mar)