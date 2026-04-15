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ANIVERSÁRIO DE ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos 85 anos: "É Preciso Saber Viver" e "Além do Horizonte" encabeçam mais tocadas do Rei

Lista divulgada pelo Ecad antecipa celebrações da cantor e compositor nascido em 19 de abril

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Roberto Carlos celebra 85 anos de vida neste domingo (19)Roberto Carlos celebra 85 anos de vida neste domingo (19) - Foto: Divulgação

O 'Rei' Roberto Carlos celebra neste domingo, 19 de abril, 85 anos de vida - com boa parte dela dedicado à música e ao romantismo peculiar que segue preenchendo sua trajetória nos palcos até os dias atuais.

Como nome forte da Música Popular Brasileira e com cancioneiro que atravessa gerações, 'hits' dos anos de 1960 e 1970 encabeçam lista divulgada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), antecipando comemorações do aniversário do artista nascido em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Trata-se de "É Preciso Saber Viver" e "Além do Horizonte", duas de outras tantas composições feitas em parceria com Erasmo Carlos (1941-2022). Elas aparecem entre as mais tocadas de seu repertório nos últimos cinco anos.

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Ainda na pesquisa publicada pelo Ecad, "Como é Grande o Meu Amor Por Você" também ganha destaque como uma das canções mais regravadas de Roberto, com mais de 100 gravações.

O levantamento aponta, ainda, que Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo, além de seu parceiro Erasmo, são os artistas que mais gravaram suas músicas. Aliás, registradas no Escritório, Roberto Carlos tem 733 obras musicais e pouco mais de 1,3mil gravações cadastradas no banco de dados da instituição.

Ranking das mais tocadas de Roberto nos últimos cinco anos

1 - "É Preciso Saber Viver" (Roberto e Erasmo)

2 - "Além do Horizonte" (Roberto e Erasmo)

3 - "Como é Grande o Meu Amor Por Você" (Roberto)

4 - "Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo" ((Roberto e Erasmo)

5 - "Nossa Senhora" (Roberto e Erasmo)

6 - "Gatinha Manhosa" (Roberto e Erasmo)

7 - "Detalhes" (Roberto e Erasmo)

8 - "Esse Cara Sou Eu" (Roberto)

9 - "Emoções" (Roberto e Erasmo)

10 - "Sentado à Beira do Caminho" (Roberto e Erasmo)


TOP 5 das mais gravadas, de autoria de Roberto Carlos


1 - "Como é Grande o Meu Amor Por Você" (Roberto)

2 - "Emoções" (Roberto e Erasmo)

3 - "Nossa Senhora" (Roberto e Erasmo)

4 - "Jesus Cristo" "Nossa Senhora" (Roberto e Erasmo)

5 - "Detalhes" (Roberto e Erasmo)
 

 

 

 

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