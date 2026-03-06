A- A+

São João 2026 Roberto Carlos será atração inédita no São João de Caruaru 2026, anuncia prefeito Artista se apresenta no Pátio de Eventos no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Programação completa será divulgada no dia 19 de março

O cantor romântico Roberto Carlos fará um show inédito na programação do São João de Caruaru 2026. A informação foi anunciada pelo prefeito, Rodrigo Pinheiro, nesta quinta-feira (5).

O artista se apresenta no Pátio de Eventos, principal palco da festa, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, principal palco da festa. Em vídeo publicado nas suas redes, Rodrigo Pinheiro comemorou a estreia de Roberto Carlos na programação do São João.

“A noite mais romântica do Brasil. O maior artista do Brasil se apresentando no Pátio de Eventos aqui em Caruaru, no nosso São João: Roberto Carlos”, destacou o prefeito.

Segundo a Prefeitura de Caruaru, a programação completa do São João 2026 será divulgada no dia 19 de março. O evento é considerado um dos maiores festejos juninos do país e ficou conhecido por reunir artistas de gêneros musicais variados.



A edição deste ano contará com 27 polos de animação distribuídos entre a zona urbana e a zona rural da cidade. A abertura da programação será realizada com o projeto São João na Roça, que leva atrações culturais às comunidades rurais antes da festa começar na área urbana.

