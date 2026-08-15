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SHOW

Roberto Carlos tem show cancelado faltando 1h30 para início no Rio de Janeiro

Segundo a assessoria, o motivo foi um "problema técnico na mesa de som do artista"

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Roberto Carlos teve show cancelado no RioRoberto Carlos teve show cancelado no Rio - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Roberto Carlos teve um show que faria no Rio de Janeiro neste sábado, 15, cancelado faltando cerca de 1h30 para o início da apresentação, marcada inicialmente para as 20h30.

O motivo foi um "problema técnico na mesa de som do artista", segundo comunicado oficial de sua assessoria.

A apresentação, que ocorreria no Qualistage, teve sua data alterada para 27 de agosto de 2026, uma quinta-feira, no mesmo local, mas às 21h30.

"Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data, não sendo necessário realizar qualquer troca", informa a produção.

Os consumidores que não puderem ir ao show de Roberto Carlos no dia 27 de agosto terão que solicitar reembolso com a empresa Eventim.

A apresentação marcada para este domingo, 16, segue confirmada e "acontecerá normalmente", destaca a nota.

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