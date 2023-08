A- A+

MÚSICA Roberto Carlos vai reinar, como sempre, em mais uma apresentação no Classic Hall Show de Roberto acontece neste sábado (12), com repertório já conhecido e aclamado pelo público

Tão certo quanto já foi, por décadas, esperar o disco de Roberto Carlos, 82, nos Natais e especiais na televisão promovidos por ele na mesma época - o 'start' para oficialmente ter início as festividades de fim de ano - vai ser ouvir "Emoções" como música de abertura do show deste sábado (12) no Classic Hall, em Olinda.



Recorrências intrínsecas a uma carreira de mais de setenta anos de palcos e estradas e que, ao contrário do que poderia se pensar, fidelizam plateias que seguem delirantes, em reverência ao Rei da Música Popular Brasileira.





Como sempre, e sob vestes em cor azul e branca, no show o Rei estará acompanhado do maestro Eduardo Lages e de pelo menos dez músicos que compõem a orquestra, veterana em apresentações ao seu lado.





Ainda sobre o quesito repetições, a sequência "de sempre" com clássicos que passeiam do pop ao romântico, incluindo passagens dançantes, para finalizar com um pout pourri de canções religiosas - parte final que leva às lágrimas até o mais espiritualmente dos incrédulos, com a interpretação (e entrega) do artista capixaba a "Nossa Senhora", "Jesus Cristo" e "O Homem" - integram o roteiro da apresentação.

Entre os mais ouvidos e gravados

De acordo com levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), na ocasião dos 80 anos do Rei, "É Preciso Saber Viver", uma das tantas compostas por ele em parceria com Erasmo Carlos (1941-2022), foi a mais tocada entre os anos de 2016 e 2021 - ano em que Roberto celebrou oito décadas de existência. Já "Emoções" foi a mais gravada por outros intérpretes e "Como é Grande o Meu Amor por Você" foi a que mais lhe trouxe rendimentos em 2020.

A rigor, nos shows, nas falas, interpretações e performances decorrentes das apresentações de Roberto palcos afora, não há nada de novo no universo do Rei - sequer a gravação de "Evidências" em 2022, para trilha de uma novela global, pode ser considerada uma boa-nova. Era Roberto Carlos, pragmático, mas peculiar. O de sempre, contudo, um fenômeno da música brasileira.





E é bom que se diga, não é necessário, não faz falta, e ele não é cobrado por ser sempre o mesmo, tomado pelo conservadorismo (no palco) que lhe é próprio, salvo alterações quase imperceptíveis que muito de quando em vez leva às apresentações. O fato é que tanto para ele quanto para o público, a impressão, ou melhor, a realidade no decorrer de pelo menos duas horas de repertório e bate-papo, é de que tudo acontece como se fosse a primeira vez.





O show no Classic Hall está marcado para as 21h, com abertura dos portões às 19h. Com ingressos disponíveis na bilheteria do teatro e no site Eventim, a partir de R$ 640 (inteira) - bilhetes que para alguns setores estão esgotados há algum tempo - Roberto Carlos logo mais vai registrar mais uma página de sua (longa) história na música, cuja participação sempre efetiva do público recifense integra um dos seus capítulos.

Serviço

Show de Roberto Carlos

Quando: neste sábado (12), 21h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 640 na bilheteria do teatro e no site Eventim

