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Música Roberto Carlos: veja primeira imagem e detalhes do filme sobre a vida do 'rei' 'Detalhes de uma vida' tem Marina Ruy Barbosa, Sophie Charlotte e Cláudia Abreu interpretando mulheres importantes na vida do cantor

Roberto Carlos vai para a telona. E não como ator, tal qual nos tempos de Jovem Guarda, mas como tema de uma cinebiografia, batizada de "Detalhes de uma vida". Dirigida por Maurício Farias, a produção divulgou na noite de segunda-feira a primeira imagem oficial do filme, com o ator Victor Medeiros caracterizado como o cantor.

Previsto para 2027 e rodado no Brasil e Espanha, "Detalhes de uma vida" narra a infância, a juventude e o início da carreira do "rei", interpretado por três atores em diferentes fases: Theo Matos na infância; Pedro Tirolli na adolescência; e Victor Medeiros na fase adulta. Além deles, estão no elenco Marina Ruy Barbosa, como Nice Rossi, primeira esposa; Sophie Charlotte, como Magda Fonseca, uma das primeiras namoradas; e Cláudia Abreu, no papel de Dona Laura, mãe de Roberto. O pai, seu Robertino, é vivido por Emílio de Mello.

Ícone das cultura nacional também estão nas telas: Wanderléa (Julia Gomes), Erasmo Carlos (Leonardo Bittencourt), Carlos Imperial (Lucas Corsino), Chacrinha (Thelmo Fernandes) e Tim Maia (JP Rufino).

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