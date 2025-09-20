A- A+

CARNAVAL 2026 Roberto de Carvalho visita barracão da Mocidade, que homenageará Rita Lee; veja Ao som de 'Chega mais', viúvo dá rolé pelo QG da verde e branco

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho esteve no barracão da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola que homenageará a cantora na Avenida no carnaval de 2026.

O músico viu detalhes que estão sendo preparados para o desfile na Sapucaí, sambou simpático e desajeitado com passistas mirins e fez uma série de stories em seu perfil no Instagram.

Num dos vídeos, ao som de "Chega mais" na voz diz Rita, Roberto aparece passeando pelo espaço e diz:

- Rita não é só nome, é verbo - repetiu ele, apontando a frase escrita no elevador que leva ao barracão da escola.

Em outro, o músico está diante da bandeira da verde e branca da escola e fala para a câmera:

"O after? Se o velho aguentar até a hora do after... O velho tá pronto pro que der e vier. Vou com o kit chuveirão, rapaz comportado, Roberto sobrevivente, todos os micro personagens que fazem parte desse micro personagem que que sou eu. Muita alegria, fé e, principalmente, muita vontade. Que tudo seja perfeito de acordo com o astral que eu sinto aqui no rolé na Mocidade de Padre Miguel".

Na sequência, ele dança com crianças da escola e convoca num texto escrito:

"Vamos juntos fazer uma linda homenagem a padroeira da liberdade".

O final da disputa de samba da Mocidade acontece neste sábado (20).

