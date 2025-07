Roberto Justus e Ana Paula Siebert se pronunciam sobre ataques após post de bolsa

A- A+

O empresário Roberto Justus e a influenciadora Ana Paula Siebert fizeram um vídeo na noite do último domingo se pronunciando sobre a família ser alvo de comentários de ódio nas redes sociais após uma postagem em que a filha, Vicky, de 5 anos, aparece com uma bolsa Fendi, com preço de cerca de R$ 14 mil.



O cerne da reclamação do casal foi o comentário de um professor vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que escreveu "guilhotina" numa postagem que compartilhava as fotos do casal e da menina.

"Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina. Ou assassinar a nossa família. 'Só guilhotina resolve'. A pessoa escreveu isso! Depois de algumas horas começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. É instigar a morte, o ódio, é inaceitável! O que é isso que está acontecendo no Brasil? Por isso que estamos falando, porque é inaceitável'', afirmaram.



''Se a gente começa a assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser e escrever o que quiser... não é assim que funciona", disseram em conjunto, depois de frisar que o acessório foi um presente e, "ainda que tivéssemos comprado, não cabe julgar".

A palavra "guilhotina" faz alusão à forma de execução mais comum na fase radical da Revolução Francesa (1792–1794), que pôs fim ao regime absolutista na França. Em nota, a universidade disse que as postagens do servidor, aposentado desde 2022, eram de cunho pessoal e a "instituição (é) historicamente comprometida com a construção de um projeto de Nação, através do Conhecimento e da Ciência; baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil".

Roberto e Ana Paula disseram já ter acionado o "corpo jurídico" para tomar medidas na justiça contra os autores dos comentários.

"Não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Paula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas", disse Justus.

