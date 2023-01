A- A+

Artes Plásticas Roberto Ploeg ilustra a 14ª edição do Circuito Nannai Cultural Batizada de "Figurações; pinturas de Roberto Ploeg", a exposição conta com 11 obras, entre elas Confissões adolescentes e um menino enxerido no meio, Tempos modernos e O Devoto

O Circuito Nannai Cultural, mostra que abre espaço para artistas pernambucanos ou residentes no Estado, anunciou sua 14ª edição. Este ano, são as obras de Roberto Ploeg que enfeitam as paredes da boutique do hotel até 28 de fevereiro de 2023, no Resort Nannai, em Muro Alto, Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Aberta ao público geral e hóspedes do hotel, a mostra traz a cada ano um artista consagrado pelo conjunto da obra, ou por ser revelação e renovação no cenário Pernambucano, celeiro de grandes artistas. Batizada de “Figurações; pinturas de Roberto Ploeg”, a exposição conta com 11 obras, entre elas "Confissões adolescentes e um menino enxerido no meio", "Tempos modernos "e "O Devoto".

Sobre o artista

Roberto Van der Ploeg nasceu em Valkenburg aan de Geul na Holanda em 1955 e chegou no Brasil em 1979 para um mestrado em Teologia da Libertação. Desde 1982 reside no Nordeste brasileiro.Para Roberto Ploeg, teologia e arte são de essência metafórica porque as duas procuram apresentar, de maneira pessoal, experiências universais em imagens literárias e visuais. A pintura de Ploeg é figurativa, parte da observação do real, que ele absorve com atenção para recriá-lo em pinceladas vigorosas e luminosas. O tema principal da sua pintura é o povo brasileiro visto no seu cotidiano e a exuberante natureza tropical com fortes contrastes de luz.

Serviço:



Circuito NANNAI Cultural apresenta Roberto Ploeg



Onde? Bouteque do Resort Nannai, em Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco (Rodovia PE 09, Ipojuca)

Entrada franca

