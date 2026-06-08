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CELEBRIDADES Robin Williams saía na rua fingindo ser a personagem de "Uma babá quase perfeita", lembra ator "Ele começava a conversar com algumas pessoas e via se conseguia se passar por minha babá", diz Matthew Lawrence

Filho de Robin Williams (1951-2014) no filme "Uma babá quase perfeita" (1993), Matthew Lawrence, hoje com 46 anos, compartilhou publicamente um detalhe curioso dos bastidores do longa. Ele contou que o comediante saía na rua com ele fingindo ser de fato sua babá.

Em Los Angeles, com parte do elenco do filme, Lawrence foi perguntado a respeito da sua lembrança favorita com o ator que morreu em 2014, aos 63 anos.





Robin Williams, Lisa Jakub, Matthew Lawrence e Mara Wilson em 'Uma babá quase perfeita' (1993), de Chris Columbus — Foto: Divulgação

— É difícil escolher uma, mas se eu tivesse que escolher, provavelmente seria quando [Williams] gostaria de experimentar a coisa da Sra. Doubtfire em público. Ele pegava alguém, naquela época era eu, e saía para dar uma volta na rua, começava a conversar com algumas pessoas e via se conseguia se passar por minha babá. Funcionava todas as vezes — revelou à plateia. — Na verdade, [Williams] fazia as pessoas rirem e aproveitarem a vida. Elas saíam pensando: 'Oh, que senhora adorável'.





Mistura de comédia com drama, o filme de Chris Columbus é um dos mais marcantes da filmografia de Williams. O longa conta a história de um homem que, divorciado e sem poder ver os filhos, se transforma numa senhora e se passa por babá para poder ficar perto deles. Nesse processo, a relação entre pai e filhos acaba se transformando.

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