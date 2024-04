A- A+

TEATRO ''Roblox Rainbow Friends Fase 2'': peça voltada para o público gamer acontece neste domingo (14) O espetáculo acontece no Teatro Boa Vista, no bairro da Boa Vista, a partir das 16h

A aventura ''Roblox Rainbow Friends Fase 2'' chega no palco do Teatro Boa Vista, no bairro da Boa Vista, no Recife, neste domingo (14). O espetáculo conta com uma nova história e maior interação com o público, além de introduzir novos personagens do jogo.



A peça é produzida pela Zoom Eventos, com o público podendo experienciar a nova trama centrada em um grupo de crianças que saíram para fazer um passeio escolar em um parque de diversões e são atraídas por uma armadilha feita pelo Dr. Red.



Os jovens ficam presos no parque, e, para voltar às suas casas, Bacon Tina e o Noob precisam cumprir todas as missões para vencer os vilões criados pelo doutor para derrotar as crianças. Os ingressos custam a partir de R$ 40 no Sympla e o show começa às 16h.

''Este novo show do Roblox traz uma apresentação inédita para Recife, apresentando o universo do jogo amado pela criançada, com mais personagens e um espetáculo interativo com a plateia, onde a diversão é garantida do começo ao fim'', comenta Rostan Barros, que comanda a direção do espetáculo.

O espetáculo é livre para todos os público e dura aproximadamente 1 hora. A produção leva adultos e crianças a participarem juntos com os seus personagens preferidos, com os desafios dos games em momentos de alegria e diversão no universo Roblox.

A trama conta com os personagens Azul Babão, Dr. Red, Green, Orange, Bacon Hair, Bacon Girl e Noob.

SERVIÇO

Peça ''Roblox Rainbow Friends Fase 2"

Quando: 14 de abril, às 16h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 99611-3915

