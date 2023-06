A- A+

Coreia do Sul Robô maestro conduz orquestra na Coreia do Sul pela primeira vez O andróide esteve à frente de mais de 60 músicos no Teatro Nacional, em Seul. Apresentações já haviam sido conduzidas por maestros robóticos em outros países

Um robô de fabricação sul-coreana fez sua estreia como maestro nesta sexta-feira, no Teatro Nacional, em Seul, encantando o público com uma performance impecável. EveR 6, um andróide de 1,8 m de altura, conduziu mais de 60 músicos da Orquestra Nacional da Coreia do Sul, que tocaram vários instrumentos tradicionais.

O EveR 6 foi capaz de guiar os artistas de forma independente, e em colaboração com um maestro humano ao seu lado, por quase meia hora, atraindo admiração dos mais de 950 espectadores presentes no teatro.

O robô foi muito aplaudido quando apareceu no palco, e cumprimentou o público com uma reverência, como pode ser visto no vídeo a seguir, divulgado nas redes sociais do Teatro Nacional. Durante a apresentação, seus olhos azuis focavam nos músicos, apenas balançando a cabeça no ritmo da melodia.

O estreante teve um bom desempenho, garantiram alguns dos presentes.

— Eu vim aqui preocupada se o robô seria capaz de fazer isso — disse à AFP Kim Ji-min, uma universitária de 19 anos, que estuda música. — Mas descobri que estava em grande harmonia com os músicos... Parecia um mundo completamente novo para mim — finalizou.

Embora tenha havido apresentações musicais de robôs maestros no passado, incluindo um concerto conduzido pelo robô YuMi, na Itália, em 2017, esta foi a primeira vez que os sul-coreanos puderam ver um no palco.

Em seu site, o Teatro Nacional da Coreia do Sul anunciava o espetáculo, chamado "Disproof", com duração de cerca de 80 minutos, da seguinte maneira: "Um robô pode reger uma orquestra?! A tecnologia de ponta desafia um trabalho considerado apenas para humanos fazerem. A Orquestra Nacional, em associação com o Instituto de Tecnologia Industrial, está em busca de uma nova possibilidade de arte. Disproof oferece uma visão inspiradora do futuro por meio deste concerto inovador e sem precedentes, conduzido por um robô."

O EveR 6, desenvolvido pelo estatal Instituto de Tecnologia Industrial da Coreia do Sul, foi programado para replicar os movimentos de um ser humano, através da tecnologia de captura de movimentos. Porém, até o momento, ele não consegue ouvir ou improvisar em tempo real.

Seus desenvolvedores estão atualmente trabalhando para permitir que o robô faça gestos que não são pré-programados, explicou Lee Dong-wook, o engenheiro do robô.

"O robô substituiria perfeitamente um maestro humano sem nenhum problema? Ou acabaríamos desejando a presença de um com mais força do que nunca? Uma rara e valiosa oportunidade de pensar sobre uma nova arte 'sustentável' nesta sociedade em rápida mudança, e centrada na tecnologia", finaliza o Teatro no anúncio.

