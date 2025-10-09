TELEVISÃO
"A Fazenda 17": enquete aponta disputa apertada na terceira roça do programa
Na roça, Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a permanência no reality show
“A Fazenda 17” terá mais um eliminado nesta quinta-feira (9). Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa estão na terceira roça do programa.
A Enquete Uol mostra uma disputa acirradíssima entre os participantes. No site, os três aparecem praticamente empatados.
Segundo a pesquisa, Guilherme seria o eliminado. Perguntado sobre quem quer que fique no reality, o público do portal escolheu Carol Lekker, com 33,52%.
A diferença da primeira colocada para os demais concorrentes é de apenas alguns décimos. Yoná Sousa surge com 33,32% das intenções de voto, enquanto o ator Guilherme Boury apresenta 33,17%.