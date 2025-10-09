Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TELEVISÃO

"A Fazenda 17": enquete aponta disputa apertada na terceira roça do programa

Na roça, Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam a permanência no reality show

Reportar Erro
Eliminação de "A Fazenda 17" ocorre nesta quinta-feira (9)Eliminação de "A Fazenda 17" ocorre nesta quinta-feira (9) - Foto: Divulgação/Fabiane de Faria

“A Fazenda 17” terá mais um eliminado nesta quinta-feira (9). Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa estão na terceira roça do programa.

A Enquete Uol mostra uma disputa acirradíssima entre os participantes. No site, os três aparecem praticamente empatados. 

Segundo a pesquisa, Guilherme seria o eliminado. Perguntado sobre quem quer que fique no reality, o público do portal escolheu Carol Lekker, com 33,52%.

Leia também

• Joyce Alane faz show gratuito no dia 11 de outubro, no Bairro do Recife

• Conheça "Sátántangó", o único livro do vencedor do Nobel 2025 lançado no Brasil

• Conta Causos: Doutores da Alegria lançam livro de coletânea com apresentação especial


A diferença da primeira colocada para os demais concorrentes é de apenas alguns décimos. Yoná Sousa surge com 33,32% das intenções de voto, enquanto o ator Guilherme Boury apresenta 33,17%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter