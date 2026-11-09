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INTERNET Rochele Santrelly: quem era a artista que sonhava abrir salão e virou meme com "choque de monstro" Humorista morreu aos 50 anos, em Fortaleza (CE); participante do reality 'Glitter' ficou famosa por embates e bordões que viralizaram na web

Ela entrou num reality show com o sonho de abrir um salão de beleza, mas acabou conquistando um naco generoso na memória da internet brasileira.



Dona de tiradas afiadas e humor espontâneo, Rochele Santrelly transformou discussões diante das câmeras em memes que atravessaram gerações de usuários das redes sociais. A humorista e influenciadora cearense, conhecida sobretudo pelo bordão “choque de monstro”, morreu no último domingo (8), aos 50 anos, em Fortaleza (CE).

Rochele foi encontrada morta em sua residência, no bairro Jóquei Clube. A notícia foi comunicada pelo irmão da artista nesta segunda-feira (9), por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi divulgada. Pessoas próximas à artista relataram que ela não vinha se sentindo bem havia alguns dias.

A fama começou em 2012, quando Rochele participou da primeira temporada de “Glitter: em busca de um sonho”, competição exibida pela TV Diário, dentro do “Programa Ênio Carlos”. Idealizada e apresentada por Lena Oxa, a atração foi pioneira na televisão cearense ao reunir drag queens e travestis numa disputa em que as participantes enfrentavam provas semanais para tentar realizar um desejo pessoal.

No caso de Rochele, a ambição era montar o próprio salão de beleza. Ela, porém, não chegou à final: foi eliminada no quarto episódio da temporada. A saída precoce não impediu que se tornasse uma das figuras mais lembradas da produção.





O principal motivo foram os confrontos com a participante Sangalo Schneider, especialmente no quadro “Fala na cara”. Numa das discussões, Rochele anunciou que o embate entre as duas seria um “choque de monstro”. A expressão ganhou vida própria na internet, assim como outras frases da humorista, entre elas “eu quero aplausos” e “para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro”.

O sucesso dos vídeos extrapolou a audiência original do programa e ajudou a manter a artista conhecida mesmo anos depois do fim da atração. Rochele passou a produzir conteúdo para as redes sociais e também se apresentou em teatros e casas noturnas LGBTQIAP+.

Em entrevista ao “Diário do Nordeste”, em 2022, Rochele relembrou a rivalidade com Sangalo e reconheceu que a dinâmica entre as duas havia sido decisiva para o sucesso do programa. “O sucesso eu acho que foi esse conjunto bem gostoso com a Sangalo. Essa disputa, essa briga, né? Eu acho que as pessoas gostam disso. É como fosse Batman e Robin”, afirmou.

A repercussão de sua morte também motivou uma homenagem de Lena Oxa, idealizadora do “Glitter”. Nas redes sociais, a apresentadora destacou que, embora Rochele não tivesse conquistado o prêmio, havia se tornado uma das participantes mais famosas da competição.

“Você será eternizada. Você foi precursora. Com certeza aprendemos muito com você. Que faça sua passagem com muita luz”, escreveu Lena.

Sangalo Schneider, com quem Rochele protagonizou os embates mais famosos do “Glitter”, também prestou uma homenagem à antiga colega de reality. Nos Stories do Instagram, compartilhou uma foto das duas juntas e lamentou a morte da artista.

“Meu Deus do céu, eu estou em choque. Meu Deus, muitas palavras eu tive. A linda, maravilhosa, incrível. Eu nunca vou esquecer, que ninguém esquece. Bicha, senhora, destruiu mesmo, viu, veado”, escreveu Sangalo.

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