MÚSICA "Rock ao Piano": Bruno Hrabovsky estreia nova versão de concerto no Teatro de Santa Isabel Artista curitibano se apresenta no Recife nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), às 20h

O curitibano Bruno Hrabovsky inicia no Recife a nova turnê nacional do concerto “Rock ao Piano”. As apresentações ocorrem nesta sexta-feira (21) e sábado (22), às 20h, no Teatro de Santa Isabel.

Estreando um novo formato, o pianista apresenta releituras com arranjos autorais para o piano de clássicos do rock n’ roll datados de 1975. Bruno intercala cada música tocada com comentários sobre os grupos e as obras.

O repertório conta sucessos internacionais de bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd e Queen. Também estão garantidos grandes nomes da música brasileira, incluindo Raul Seixas, com “Tente Outra Vez”, e Rita Lee, com “Ovelha Negra”.

De acordo com Bruno, as músicas serão tocadas em um piano Steinway de cauda inteira, que pertence ao Teatro de Santa Isabel. A apresentação será sem efeitos ou amplificação. “Exatamente como em um concerto erudito”, especifica o artista.

Serviço:

“Rock ao Piano - 1975”, com o pianista Bruno Hrabovsky

Quando: sexta-feira (21) e sábado (22), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife)

Ingressos a partir de R$ 35, à venda no site Guichê Web



