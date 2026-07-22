Rock Cordel desembarca no Recife com três dias dedicados à música independente nordestina
Festival promovido pelo Banco do Nordeste Cultural ocupa o Espaço Villa 219, no Bairro do Recife, com programação gratuita e foco na produção autoral da região
Depois de passar por Fortaleza (CE), o festival Rock Cordel aporta no Recife para mais uma etapa de sua 19ª edição. Neste fim de semana – sexta (23), sábado (24) e domingo (25) –, o Espaço Villa 219, no Bairro do Recife, recebe uma programação voltada à música independente do Nordeste, reunindo artistas de outros estados, mas, com ênfase na cena pernambucana.
Sobem ao palco do Rock Cordel os pernambucanos Ave Sangria, Juliano Holanda, Clayton Barros, Babi Jacques, Gangga Barreto, Riah, Sonika, Islan e O Golpe. De fora do estado, estão escalados as bandas Black Pantera (MG), Plutão Já Foi Planeta (RN) e The Baggios (SE).
Cada noite também terá a participação de DJs pernambucanos. São eles: Pepe Jordão, Vibra e Nadejda.
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A seleção artística tem curadoria de Guila Patriota e integra o circuito promovido pelo Banco do Nordeste Cultural, que, ao longo de 2026, percorre cidades nordestinas com o objetivo de fortalecer e dar visibilidade à produção musical da região.
Após a passagem pela capital pernambucana, o Rock Cordel seguirá para Juazeiro do Norte (CE), Sousa (PB) e Mossoró (RN), mantendo a proposta itinerante que marca o festival.
Todas as apresentações no Recife têm entrada gratuita. Os ingressos são limitados à lotação do espaço e podem ser retirados antecipadamente por meio da plataforma OutGo.
Confira a programação completa do Rock Cordel:
Sexta (24/07) 18h
Plutão Já Foi Planeta (RN)
Juliano Holanda
Babi Jacques
Islan
DJ Pepe Jordão
Sábado (25/07) 16h
Black Pantera (MG)
Gangga Barreto
O Golpe
Sonika
DJ Vibra
Domingo (26/07) 16h
Ave Sangria
Riah
Clayton Barros
The Baggios (SE)
DJ Nadejda
SERVIÇO
Rock Cordel Recife
Quando: Sexta (24), sábado (25) e domingo (26)
Onde: Espaço Villa 219 - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife - Recife-PE
Entrada gratuita (sujeita à capacidade do espaço), com retirada dos ingressos na plataforma OutGo.
Instagram: @bnbculturalrecife