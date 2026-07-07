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TRIBUTO Mr. Elvis faz tributo ao Rei do Rock, Elvis Presley, no próximo sábado (11) no Shopping ETC Apresentação antecipa as comemorações ao Dia Mundial do Rock, na segunda-feira 13 de julho

Antecipando a celebração ao Dia Mundial do Rock, no dia 13 de julho, o Shopping ETC, nos Aflitos, Zona Norte da cidade, promove no sábado (11) um tributo ao ídolo do gênero, Elvis Presley (1935-1977) com apresentação de Mr. Elvis no piso principal do mall, na Praça de Alimentação.

Grtauita, a apresentação tem início a partir das 12h. No repertório, clássicos como "Love Me Tender", "Always On My Mind" e "Suspicious Minds" remetem os fãs do artista do Mississipi (EUA) aos tempos saudosos do rock.





Vale destacar que pernambucano Mr. Elvis, à frente de uma banda que reverencia o artista americano desde 2013, leva ao palco além dos hits atemporais do gênero, performances e figurinos próprios.

SERVIÇO

Tributo a Elvis Presley, com Mr. Elvis

Quando: Sábado (11), a partir das 12h

Onde: Shopping ETC (Praça de Alimentação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: @shoppingetcoficial // (81) 3243-8212

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