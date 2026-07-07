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TRIBUTO

Mr. Elvis faz tributo ao Rei do Rock, Elvis Presley, no próximo sábado (11) no Shopping ETC

Apresentação antecipa as comemorações ao Dia Mundial do Rock, na segunda-feira 13 de julho

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Mr. Elvis faz tributo ao Rei do Rock, Elvis Presley, no Shopping ETC no próximo sábado (11)Mr. Elvis faz tributo ao Rei do Rock, Elvis Presley, no Shopping ETC no próximo sábado (11) - Foto: Gildo Marcelino

Antecipando a celebração ao Dia Mundial do Rock, no dia 13 de julho, o Shopping ETC, nos Aflitos, Zona Norte da cidade, promove no sábado (11) um tributo ao ídolo do gênero, Elvis Presley (1935-1977) com apresentação de Mr. Elvis no piso principal do mall, na Praça de Alimentação.

Grtauita, a apresentação tem início a partir das 12h. No repertório, clássicos como "Love Me Tender", "Always On My Mind" e "Suspicious Minds" remetem os fãs do artista do Mississipi (EUA) aos tempos saudosos do rock.

 

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Vale destacar que pernambucano Mr. Elvis, à frente de uma banda que reverencia o artista americano desde 2013, leva ao palco além dos hits atemporais do gênero, performances e figurinos próprios.

SERVIÇO
Tributo a Elvis Presley, com Mr. Elvis
Quando: Sábado (11), a partir das 12h
Onde: Shopping ETC (Praça de Alimentação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos
Acesso gratuito
Informações: @shoppingetcoficial // (81) 3243-8212

 

 

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