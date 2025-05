A- A+

MÚSICA Titãs, Frejat e Marcelo Falcão são anunciados no Rock Rec Festival Festival acontece em setembro na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, e terá também Ira! e Biquini

Depois de ter confirmado Ira! e Biquini, o Rock Rec Festival anunciou outros nomes da line-up da festa. Titãs, Frejat e Marcelo Falcão são outros nomes confirmados no evento.



Marcado para 13 de setembro na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, o festival vai ser um ponto de encontro do pop-rock nacional.



Outras atrações para o festival - que tem produção da Festa Cheia Produções - ainda devem ser anunciadas.



Palco Downtown

Além dos nomes do palco principal, o festival terá um espaço voltado à produção local, no Palco Downtown Pub - espaço que será detsinado a bandas pernambucanas.

Os ingressos para a maratona de shows podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 90.



SERVIÇO

Rock Rec Festival

Com Ira!, Biquini, Titãs, Frejat e Marcelo Falcão, entre outras atrações

Quando: 13 de setembro

Ond: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital, em quiosques da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende do RioMar Recife Tacaruna

Informações: @rockrecfestival

Veja também