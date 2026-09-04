Rock in Rio 2026: Stray Kids, Elton John e Ivete são os artistas mais buscados no Google Brasil
Artistas se apresentam no Palco Mundo em dias variados
Stray Kids, Elton John e Ivete Sangalo têm em comum? O trio são os artistas do Rock in Rio mais buscados no Google Brasil nos últimos sete dias que antecedem o ínicio do festival. Segundo levantamento da empresa compartilhado com O GLOBO, a banda de k-pop, que se apresenta no Palco Mundo no dia 11, lidera o ranking. Os rapazes sul-coreanos também foram os artistas do evento mais buscados em todo o ano de 2026 no Brasil até agora.
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Em segundo lugar, está Elton John, que toca também no Palco Mundo no dia 7 de setembro. A brasileira Ivete Sangalo aparece em terceiro, com show marcado para o último dia, 13, no Palco Mundo.
Confira abaixo o top 10 das buscas.
Stray Kids: show no dia 11/9, à 0h05
Elton John: show no dia 07/9, à 0h05
Ivete Sangalo: show no dia 13/9, às 17h
Belo: show no dia 07/9, às 19h10 (Espaço Favela)
Maroon 5: show no dia 12/9, à 0h05
Alok: show no dia 11/9, às 21h20
João Gomes: show no dia 11/9, às 20h10 (Palco Sunset)
Foo Fighters: show no dia 04/9, à 0h05
Demi Lovato: show no dia 12/9, às 21h20
Luísa Sonza: show no dia 07/9, às 16h40