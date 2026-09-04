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Evento

Rock in Rio 2026: Stray Kids, Elton John e Ivete são os artistas mais buscados no Google Brasil

Artistas se apresentam no Palco Mundo em dias variados

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Rock in Rio 2026: Show do Stray Kids é o mais buscado no GoogleRock in Rio 2026: Show do Stray Kids é o mais buscado no Google - Foto: Divulgação/JYP Entertainment

Stray Kids, Elton John e Ivete Sangalo têm em comum? O trio são os artistas do Rock in Rio mais buscados no Google Brasil nos últimos sete dias que antecedem o ínicio do festival. Segundo levantamento da empresa compartilhado com O GLOBO, a banda de k-pop, que se apresenta no Palco Mundo no dia 11, lidera o ranking. Os rapazes sul-coreanos também foram os artistas do evento mais buscados em todo o ano de 2026 no Brasil até agora.

Ivete Sangalo apresenta o A cantora, Ivete Sangalo              Foto: TV Globo/Divulgação

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Em segundo lugar, está Elton John, que toca também no Palco Mundo no dia 7 de setembro. A brasileira Ivete Sangalo aparece em terceiro, com show marcado para o último dia, 13, no Palco Mundo.

''Elton John: Never Too Late no Festival de Cinema de Nova York'' está disponível no Disney+O cantor, Elton John                           Foto: Reprodução/Redes Sociais

Confira abaixo o top 10 das buscas.

Stray Kids: show no dia 11/9, à 0h05

Elton John: show no dia 07/9, à 0h05

Ivete Sangalo: show no dia 13/9, às 17h

Belo: show no dia 07/9, às 19h10 (Espaço Favela)

Maroon 5: show no dia 12/9, à 0h05

Alok: show no dia 11/9, às 21h20

João Gomes: show no dia 11/9, às 20h10 (Palco Sunset)

Foo Fighters: show no dia 04/9, à 0h05

Demi Lovato: show no dia 12/9, às 21h20

Luísa Sonza: show no dia 07/9, às 16h40

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