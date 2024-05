Rock in Rio 2024 ainda tem ingressos disponíveis para três dias; saiba quais

A- A+

Depois de vender o equivalente a 11 estádios do Maracanã num primeiro dia de venda geral, o Rock in Rio tem ingressos esgotados para quatro dos sete dias de evento — 13, 14, 20 e 22 de setembro, cujo os headliners são Travis Scott, Imagine Dragons, Kate Perry e Shawn Mendes, respectivamente. Ainda restam, no entanto, ingressos para três dias do festival: 15/9 (Avenged Sevenfold), 19/9 (Ed Sheeran) e 21/9 (Dia Brasil).

Quando as vendas abriram na noite desta quinta-feira (23), o dia 22 de setembro (Shawn Mendes e Mariah Carey) foi o mais procurado e esgotou sua carga de ingressos em apenas 37 minutos.

Quanto custa o ingresso para o Rock in Rio 2024?

O valor do ingresso é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 675,75 (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada de pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante.

