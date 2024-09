Rock in Rio 2024: confira line-up completo, datas e horários dos shows

A- A+

Falta uma semana para o Rock in Rio 2024. O festival, que comemora seus 40 anos de história, terá início na próxima sexta-feira, 13 de setembro.



A partir daí, a Cidade do Rock estará a toda no sábado e no domingo (dias 13 e 14) e, depois de uns dias de descanso, voltará com tudo no fim de semana seguinte, de 19 a 22 de setembro.



A abertura dos portões ocorre às 14h, com shows a partir de 14h30, dependendo do palco.





Veja abaixo o line-up completo do festival, com as atrações de cada dia.

Quem está confirmado no Rock in Rio 2024?

Confira como está a programação, por data, do Rock in Rio 2024:

13 de setembro

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê com participação do Wiu e Teto

Palco Sunset

MC Cabelinho & Coral das Favelas

Orochi, Oruam e Chefin

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

Deadmau5

Fastsync X Malifoo

Chemical Surf

Cat Dealers

Espaço Favela

TZ da Coronel e Borges

Kevin o Chris

Slipmami

Global Village

Hungria

Katú Mirim

Victor Xamã

Supernova

Major RD

Mizzy Miles

The Box

Mc Maneirinho

14 de setembro

Palco Mundo

Imagine Dragons

Onerepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

NX Zero

James

Christone “Kingfish” Ingram

Pato Fu + Penélope

New Dance Order

DJ Snake

KVSH

OwnBos

Liu

Espaço Favela

Dennis

Thiago Pantaleão

Lourena

Global Village

Hermeto Pascoal & Grupo

Mestrinho

Amaro Freitas

Supernova

Nagalli - Magic Show & Convidados

Bin feat Leviano

Duquesa

7 Minutoz

15 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho

New Dance Order

Artbat

Mila Journée

Binaryh

Ruback

Espaço Favela

MC Poze do Rodo

MC Hariel

Ster

Global Village

Anees

Terra Celta

Larissa Luz

Supernova

Dead Fish

Crypta

Black Pantera

The Monic convida Eskrota

19 de setembro

Palco Mundo

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

Will Smith

Ferrugem convida Gilsons

Filipe Ret convida Caio Luccas

Pedro Sampaio

New Dance Order

Wade

Victor Lou

Gabe

Illusionize

Espaço Favela

Xande de Pilares

Fundo de Quintal

Vinny Santa Fé

Global Village

Noa Kirel

Bixiga 70

Sambaiana

Supernova

Lil Whind e convidados

Aka Rasta

Young Piva e WC no Beat convida MC Gabzin, Felp 22 e MC TH

20 de setembro

Palco Mundo

Katy Perry

Karol G

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Palco Sunset

IZA

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order

Alison Wonderland

Curol X Barja

Ashibah

Samhara

Espaço Favela

Pocah

Mc Dricka

Brisa Flow

Global Village

Angélique Kidjo

Carminho

Juliana Linhares

Super Nova

Cynthia Luz

N.I.N.A

Darumas

Nina Fernandes

21 de setembro

Palco Mundo

Pra sempre Rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido

Pra sempre Sertanejo: Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes

Pra sempre MPB: BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso

Pra sempre Trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh

Palco Sunset

Pra sempre Pop: Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Luísa Sonza e Lulu Santos

Pra sempre Samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

Pra sempre Rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael, Rincon Sapiência e Xamã

New Dance Order

Pra sempre Eletrônica: Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot

Espaço Favela

Pra sempre Funk: Livinho, Mc Don Juan, Mc Dricka, Mc Hariel, Mc IG e Mc PH

Pra sempre Baile de Favela: Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, Mc Carol, Mc Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco

Pra sempre Música Clássica: Nathan Amaral e Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

Pra sempre Favela é Terra Indígena: Kaê Guajajara convida Totonete e o Grupo Dance Maré

Global Village

Pra sempre Futuro Ancestral: Gang do Eletro e Suraras do Tapajós.

Pra sempre Bossa Nova: Bossacucanova part Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá.

Pra sempre Soul: Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon.

Pra sempre Jazz: Antonio Adolfo, Joabe Reis, Jonathan Ferr e Leo Gandelman.

Supernova

Pra sempre Indie: Jean Tassy, Chico Chico, Vanguart e Autoramas.

22 de setembro

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

Ne-Yo

Luísa Sonza

Palco Sunset

Mariah Carey

Homenagem a Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Marita Rita e Alcione

Ney Matogrosso

Olodumbaiana

New Dance Order

Kaskade

Bhaskar

JetLag

Dubdogz

Espaço Favela

Belo

Livinho

Luiz Otávio

Global Village

Angélique Kidjo

Almério e Martins

Lia de Itamaracá

Supernova

DJ Topo

Zaynara

Gabriel Froede

LZ da França

