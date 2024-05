Rock in Rio 2024 tem ingressos disponíveis para apenas três dias; veja quais são e como comprar

A- A+

O Rock in Rio 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Barra da Tijuca. Entre as principais atrações estão Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry e Shawn Mendes.



A edição deste ano vai comemorar os 40 anos do evento e trará novidades como o “Dia Brasil”, apenas com apresentações de artistas nacionais, a estreia do gênero sertanejo no evento, além de trazer de volta o sucesso da última edição com o “Dia Delas”, voltado às performances femininas.

Em entrevista ao GLOBO, o idealizador do festival, Roberto Medina, afirmou que o maior objetivo este ano é "unir o Brasil polarizado" e apostou na música nacional para ajudar.

"Em 2001, fiz aquele movimento grande para um mundo melhor, o Kofi Annan participou, fizemos 70 salas de música em favelas para marcar os 30 anos", disse Medina. "Desta vez, a minha porta-bandeira é a música brasileira, inspirado pela inquietude de ver nosso país dividido".

Ainda há ingressos à venda?

Após a abertura da venda geral, na noite de quinta-feira (23), quatro datas estão esgotadas: os dias 13, 14, 20 e 22 de setembro. Ou seja, os shows de Travis Scott, Imagine Dragons, Katy Perry e Shawn Mendes estão esgotados.

Ainda há ingressos para os dias 15, 19 e 21 de setembro, ou seja, para os shows de Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple (dia 15), Ed Sheeran, Joss Stone, Jão e Gloria Groove (dia 19) e Chitãozinho & Xororó, Ana Castela, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho e Criolo (dia 21).

Quanto custa o ingresso para o Rock in Rio 2024?

O valor do ingresso é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 675,75 (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada de pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante.

Onde comprar?

Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente no site da Ticketmaster.

Onde vai ser o Rock in Rio?

O Rock in Rio é realizado na Cidade do Rock (Av. Embaixador Abelardo Bueno 3401, Parque Olímpico, Barra da Tijuca). Em todos os dias, o festival abrirá as portas ao público a partir das 14h, e o encerramento é previsto para 2h. O público pode acessar o evento até 0h.

Quais as atrações confirmadas?

Dia 13/9 (sexta-feira)

PALCO MUNDO

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê part. Wiu e Teto

PALCO SUNSET

MC Cabelinho & Coral das Favelas

Orochi, Chefin e Oruam

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

NEW DANCE ORDER

Deadmau5

Fatsync x Malifoo

Chemical Surf

Cat Dealers

ESPAÇO FAVELA

TZ da Coronel e Borges

Kevin O Chris

Slipmami

GLOBAL VILLAGE

Karab Aujla

Katú Mirim

Victor Xamã

Dia 14/9 (sábado)

PALCO MUNDO

Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

PALCO SUNSET

NX Zero

James

Christone “Kingfis” Ingram

Pato Fu + Penélope

NEW DANCE ORDER

DJ Snake

KVSH

Öwnboss

Liu

ESPAÇO FAVELA

Dennis

Thiago Pantaleão

Lourena

GLOBAL VILLAGE

Hermeto Pascoal & Grupo

Mestrinho

Amaro Freitas

Dia 15/9 (domingo)

PALCO MUNDO

Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Os Paralamas do Sucesso

PALCO SUNSET

Deep PurpleIncubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho

NEW DANCE ORDER

Artbat

Mila Journée

Binaryh

Яuback

ESPAÇO FAVELA

MC Poze do Rodo

MC Hariel

Ster

GLOBAL VILLAGE

Anees

Terra Celta convida Orquestra Refugi

Larissa Luz

Dia 19/9 (quinta-feira)

PALCO MUNDO

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

PALCO SUNSET

Gloria Groove

Ferrugem convida Gilsons

Filipe Ret convida Caio Luccas

Pedro Sampaio

NEW DANCE ORDER

Wade

Victor Lou

Gabe

Illusionize

ESPAÇO FAVELA

Xande de Pilares

Fundo de Quintal

Vinny Santa Fé

GLOBAL VILLAGE

Noa Kirel

Bixiga 70

Sambaiana

Dia 20/9 (sexta-feira)

PALCO MUNDO

Katy Perry

Karol G.

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

PALCO SUNSET

Iza

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

NEW DANCE ORDER

Alison Wonderland

Curol X Barja

Ashibah

Samhara

ESPAÇO FAVELA

Pocah

MC Dricka

Brisa Flow

GLOBAL VILLAGE

Angélique Kidjo

Carminho

Juliana Linhares

Dia 21/9 (sábado)

PALCO MUNDO

Pra sempre rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Pra sempre sertanejo: Chitãozinho & Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana, Simone Mendes

Pra sempre MPB: BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso, Gaby Amarantos

Pra sempre trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh

PALCO SUNSET

Pra sempre pop: Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Pra sempre samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares

Pra sempre rap: Criolo, Djonga, Karol Konká, Marcelo D2, Rael, Rincon Sapiência, Xamã

NEW DANCE ORDER

Pra sempre eletrônica: Mochakk, Beltran x Classmatic, Eli Iwasa x Ratier, Maz x Antdot

ESPAÇO FAVELA

Pra sempre funk: Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH

Pra sempre baile de favela: Bucheca, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin O Chris, Tati Quebra Barraco

Pra sempre música clássica: Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

Pra sempre favela é terra indígena

GLOBAL VILLAGE

Pra sempre futuro ancestral: Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Pra sempre bossa nova: Bossacucanova part Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá

Pra sempre soul: Banda Black Rio, Claudio Zoli, Hyldon

Pra sempre jazz: Antonio Adolfo, Joabe Reis, Jonathan Ferr, Leo Gandelman

Dia 22/9 (domingo)

PALCO MUNDO

Shawn Mendes

Akon

Ne-Yo

Luísa Sonza

PALCO SUNSET

Mariah Carey

Ney Matogrosso

Olodumbaiana - BaianaSystem & Olodum

Homenagem a Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart'nália, Majur, Péricles e Maria Rita

NEW DANCE ORDER

Kaskade

Bhaskar

Jetlag

DubDogz

ESPAÇO FAVELA

Belo

Livinho

Luiz Otávio

GLOBAL VILLAGE

Angélique Kidjo

Almério e Martins

Lia de Itamaracá

