MÚSICA Rock in Rio 2024: veja line-up do festival por data e qual dia ainda falta para fechar a programação Organização anunciou nesta quinta-feira (25) algumas atrações para o dia 15 de setembro

O Rock in Rio anunciou na noite desta quinta-feira (25) as atrações principais do seu terceiro dia da edição deste ano, 15 de setembro. A noite será dominada pelo rock, com as participações, no palco Mundo, das bandas americanas Avenged Sevenfold, Evanescence e Journey. Já o palco Sunset recebe no mesmo dia a lenda britânica do hard rock Deep Purple e a o grupo americano de rock alternativo Incubus.

Em 2024, o festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, e conta ainda com shows como os de Ed Sheeran, Mariah Carey, Katy Perry, Imagine Dragons, dentre outras atrações que ainda serão anunciadas. O line-up está quase completo, mas toda a programação do dia 21 ainda é mistério. Além disso, os já anunciados Luísa Sonza e Os Paralamas do Sucesso seguem sem data definida.

Confira como está a programação, por data, do Rock in Rio 2024:

13 de setembro

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê com participação de WIU e Teto

Palco Sunset

MC Cabelinho e Coral das Favelas

Orochi e Chefin com convidado especial

Veigh e Keyblack

Funk Orquestra com MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

Deadmau5

14 de setembro

Palco Mundo

Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

NX Zero

James

Christone "Kingfish" Ingram

Pato Fu com Penélope

New Dance Order

DJ Snake

Espaço Favela

Dennis DJ

15 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

19 de setembro

Palco Mundo

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

Espaço Favela

Xande de Pilares

20 de setembro

Palco Mundo

Katy Perry

Karol G

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Palco Sunset

IZA

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order

Alison Wonderland

Espaço Favela

Pocah

Global Village

Angélique Kidjo

21 de setembro

Programação não anunciada

22 de setembro

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

Ne-Yo

Palco Sunset

Mariah Carey

Espaço Favela

Belo

