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FESTIVAL

Rock in Rio 2026 anuncia mudança de horário do show de Elton John; veja como fica

Elton John será o headliner do Palco Mundo, que também recebe Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza, com participação de Roberto Menescal

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Rock in Rio 2026 anuncia mudança de horário do show de Elton JohnRock in Rio 2026 anuncia mudança de horário do show de Elton John - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Rock in Rio 2026 alterou os horários dos shows desta segunda-feira, 7, dia que terá Elton John e Gilberto Gil no Palco Mundo. A principal mudança é na apresentação do cantor britânico, que agora começa às 23h, mais de uma hora antes do previsto inicialmente.

Elton John subiria ao palco à 0h05. Com a mudança, o show deve terminar por volta de 0h45. A apresentação será a única do artista no Brasil nesta passagem e marca seu retorno aos grandes palcos após a pausa anunciada em 2023.

Os horários do Palco Sunset também foram antecipados. Laufey, por exemplo, se apresenta às 21h55, em vez das 22h45 previstas anteriormente. O palco New Dance Order não teve alterações na programação.

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Os ingressos para o dia 7 estão esgotados. Elton John será o headliner do Palco Mundo, que também recebe Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza, com participação de Roberto Menescal.

Veja os novos horários do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7

Palco Mundo

Palco Sunset

New Dance Order

Espaço Favela

Palco Supernova

Palco Global Village

O Rock in Rio 2026 ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Entre os nomes desta edição estão Foo Fighters, Maroon 5, Stray Kids, Twenty One Pilots, J Balvin, Demi Lovato e Avenged Sevenfold.

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