Rock in Rio 2026: confira a programação dos shows deste sábado (5)
Evento segue nos dias 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro
O segundo dia do Rock in Rio volta com rock neste sábado, 5 Após um pontapé com Foo Fighters, o evento recebe grandes nomes do gênero, como Avenged Sevenfold, principal atração do dia, Bring Me The Horizon e Bad Omens.
O sábado (5) ainda conta com o show de despedida da banda Sepultura, que se apresenta com a turnê Celebrating Life Through Death (Celebrando a vida através da morte, em tradução livre). A banda promete um show único e exclusivo.
O Rock in Rio segue nos dias 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Entre as atrações confirmadas dos demais dias estão Calvin Harris, Black Eyed Peas, Elton John e Maroon 5.
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Horários do Rock in Rio no sábado, 5 de setembro:
Palco Mundo
0h05 - Avenged Sevenfold
21h20 - Bring Me The Horizon
19h - MGK
16h40 - Sepultura
Palco Sunset
22h50 - Bad Omens
20h10 - Poppy
17h50 - Black Pantera convida Nervosa
15h30 - Malvada convida Day Limns
New Dance Order
1h30 - James Hype
0h - Volkoder
22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa
21h05 - Victor Lou
Espaço Favela
19h10 - Major RD
16h50 - Canto Cego
15h - Quantum
Palco Supernova
20h10 - Supercombo
18h - Lvcas
16h - Mc Taya
14h30 - Zerobadass
Palco Global Village
19h10 - Korzus
16h50 - Noturnall + Russell Allen
15h - Rhegia
Onde assistir ao Rock in Rio
O festival terá transmissão multiplataforma pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis, com cobertura dos cinco palcos. A TV Globo também preparou conteúdos especiais ao longo dos dias de evento.
No Multishow, a transmissão começa diariamente às 15h15. O Canal Bis inicia a cobertura às 15h50. Assinantes do plano Premium do Globoplay terão acesso à programação completa pelo streaming, além de um sinal extra do Multishow em 4K.
Quem não é assinante também poderá acompanhar os shows dos cinco palcos pelo sinal aberto, que alternará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. A TV Globo exibirá flashes durante sua programação e um especial todas as noites do festival.