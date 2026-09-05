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Rock in Rio 2026: confira a programação dos shows deste sábado (5)

Evento segue nos dias 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

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Evento recebe neste sábado (5) grandes nomes como Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon e Bad OmensEvento recebe neste sábado (5) grandes nomes como Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon e Bad Omens - Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

O segundo dia do Rock in Rio volta com rock neste sábado, 5 Após um pontapé com Foo Fighters, o evento recebe grandes nomes do gênero, como Avenged Sevenfold, principal atração do dia, Bring Me The Horizon e Bad Omens.

O sábado (5) ainda conta com o show de despedida da banda Sepultura, que se apresenta com a turnê Celebrating Life Through Death (Celebrando a vida através da morte, em tradução livre). A banda promete um show único e exclusivo.

O Rock in Rio segue nos dias 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Entre as atrações confirmadas dos demais dias estão Calvin Harris, Black Eyed Peas, Elton John e Maroon 5.

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Horários do Rock in Rio no sábado, 5 de setembro:

Palco Mundo

0h05 - Avenged Sevenfold

21h20 - Bring Me The Horizon

19h - MGK

16h40 - Sepultura

Palco Sunset

22h50 - Bad Omens

20h10 - Poppy

17h50 - Black Pantera convida Nervosa

15h30 - Malvada convida Day Limns

New Dance Order

1h30 - James Hype

0h - Volkoder

22h30 - Camina Jun x Eli Iwasa

21h05 - Victor Lou

Espaço Favela

19h10 - Major RD

16h50 - Canto Cego

15h - Quantum

Palco Supernova

20h10 - Supercombo

18h - Lvcas

16h - Mc Taya

14h30 - Zerobadass

Palco Global Village

19h10 - Korzus

16h50 - Noturnall + Russell Allen

15h - Rhegia

Onde assistir ao Rock in Rio

O festival terá transmissão multiplataforma pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis, com cobertura dos cinco palcos. A TV Globo também preparou conteúdos especiais ao longo dos dias de evento.

No Multishow, a transmissão começa diariamente às 15h15. O Canal Bis inicia a cobertura às 15h50. Assinantes do plano Premium do Globoplay terão acesso à programação completa pelo streaming, além de um sinal extra do Multishow em 4K.

Quem não é assinante também poderá acompanhar os shows dos cinco palcos pelo sinal aberto, que alternará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. A TV Globo exibirá flashes durante sua programação e um especial todas as noites do festival.

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