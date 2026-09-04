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ROCK IN RIO 2026 Rock in Rio recebe do Ecad Selo de Reconhecimento por pagamento de direitos autorais de música Selo, que já havia sido concedido ao festival, foi renovado para a edição 2026

Desde a estreia em 1985, quando foi realizada a 1ª edição, o Rock in Rio preza pelo compromisso de remunerar os compositores das canções tocadas nos palcos do festival.



Dessa forma, uma iniciativa do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que reconhece eventos que cumprem com obrigações relacionadas aos direitos autoras, o Selo de Reconhecimento, foi renovado junto ao festival.









A parceria, aliás, entre o Rock in Rio e o Ecad, acontece há algum tempo e desde 2024 - ocasião em que o festival celebrou quatro décadas - o Selo passou a ser concedido. A propósito, ele foi criado no ano anterior, em 2023.

“Estamos muito felizes em receber novamente o Selo de Reconhecimento do Ecad e por poder reforçar esse compromisso como exemplo para todo o mercado. O respeito aos direitos autorais faz parte da história do Rock in Rio desde a primeira edição, em 1985, e entendemos que valorizar artistas e compositores é também reconhecer quem está por trás da música que move e emociona milhões de pessoas”, comenta Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World.

Para Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad, o festival "demonstra, na prática, que valorizar a música também significa reconhecer e remunerar quem está por trás das obras que fazem parte da experiência do público".

"É um compromisso que contribui para fortalecer toda a cadeia musical e serve de exemplo para o mercado de eventos”, complementa Medina.

Edição 2026

A partir desta sexta (4) e nos dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, o Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vai receber mais uma edição do Rock in Rio.



Nos palcos - Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village e Supernova - nomes como Sepultura, Capital Inicial, Gilberto Gil, Alok, Foo Fighters, Elton John e Marron 5, entre outros, além dos pernambucanos João Gomes e Priscila Senna, se apresentam no festival,

SERVIÇO

Rock in Rio 2026

Quando: dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

Onde: Parque Olímpico -

A partir de R$ 435 no site Ticket Master

Informações: @rockinrio

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