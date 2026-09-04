Rock in Rio recebe do Ecad Selo de Reconhecimento por pagamento de direitos autorais de música
Selo, que já havia sido concedido ao festival, foi renovado para a edição 2026
Desde a estreia em 1985, quando foi realizada a 1ª edição, o Rock in Rio preza pelo compromisso de remunerar os compositores das canções tocadas nos palcos do festival.
Dessa forma, uma iniciativa do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que reconhece eventos que cumprem com obrigações relacionadas aos direitos autoras, o Selo de Reconhecimento, foi renovado junto ao festival.
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A parceria, aliás, entre o Rock in Rio e o Ecad, acontece há algum tempo e desde 2024 - ocasião em que o festival celebrou quatro décadas - o Selo passou a ser concedido. A propósito, ele foi criado no ano anterior, em 2023.
“Estamos muito felizes em receber novamente o Selo de Reconhecimento do Ecad e por poder reforçar esse compromisso como exemplo para todo o mercado. O respeito aos direitos autorais faz parte da história do Rock in Rio desde a primeira edição, em 1985, e entendemos que valorizar artistas e compositores é também reconhecer quem está por trás da música que move e emociona milhões de pessoas”, comenta Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World.
Para Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad, o festival "demonstra, na prática, que valorizar a música também significa reconhecer e remunerar quem está por trás das obras que fazem parte da experiência do público".
"É um compromisso que contribui para fortalecer toda a cadeia musical e serve de exemplo para o mercado de eventos”, complementa Medina.
Edição 2026
A partir desta sexta (4) e nos dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, o Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vai receber mais uma edição do Rock in Rio.
Nos palcos - Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village e Supernova - nomes como Sepultura, Capital Inicial, Gilberto Gil, Alok, Foo Fighters, Elton John e Marron 5, entre outros, além dos pernambucanos João Gomes e Priscila Senna, se apresentam no festival,
SERVIÇO
Rock in Rio 2026
Quando: dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro
Onde: Parque Olímpico -
A partir de R$ 435 no site Ticket Master
Informações: @rockinrio