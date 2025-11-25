A- A+

ROCK IN RIO Rock in Rio 2026: Elton John e Gilberto Gil são confirmados como atração no Palco Mundo Os artistas se apresentam no dia 7 de setembro; os primeiros ingressos começam a ser vendidos em 9 de dezembro

O cantor e compositor britânico Elton John é a primeira atração internacional confirmada para o Rock in Rio de 2026. Ele se apresentará no dia 7 de setembro, no Palco Mundo, como principal atração da noite. Antes dele, se apresentará o cantor e compositor Gilberto Gil, a segunda grande atração confirmada para a edição de 2026 do festival.

A Bossa Nova é o ritmo carioca a ser especialmente homenageado nesta edição do festival. A cantora Wanda Sá, uma das expoentes do movimento musical, cantou Samba do Avião (Tom Jobim) Chega de Saudade (Vinicius de Moraes e Tom Jobim), O barquinho (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli) e Wave (Tom Jobim) no evento realizado na manha desta terça-feira, 24, no Pão de Açúcar, para o anúncio das primeiras atrações confirmadas. Estavam presentes o prefeito Eduardo Paes e o criador do festival, o empresário Roberto Medina.

O Palco Mundo, o principal do festival, cresceu e estará com 104 metros de largura por 31, 5 de comprimento. "Este ano o evento está inspirado na paz", afirmou Roberto Medina. "A música une os diferentes e o Brasil precisa disso, o mundo precisa disso."

O festival ocorre nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12, 13 de setembro do ano que vem. Os primeiros ingressos começam a ser vendidos em 9 de dezembro às 19h, na plataforma Ticket Master, o Rock in Rio Card, aquele ingresso que garante sua presença no festival mas pelo qual você só precisa escolher as atrações a que vai assistir mais à frente.

O espetáculo de bale aéreo The Flight está de volta em 2026, com cinco aviões e 756 disparos de fogos. "Estou aqui para agradecer" afirmou o prefeito. "Muito obrigado por acreditarem no Rio, essa cidade tão especial."

Veja também