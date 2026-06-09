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BILHETERIA Rock in Rio 2026: saiba quais dias ainda tem ingressos disponíveis na Ticketmaster Festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro

A saga para conseguir um ingresso para o Rock in Rio 2026 já começou e os dias em que Calvin Harris, Maroon 5, Elton John e Stray Kids subirão ao palco do festival se mostram entre os mais disputados da edição. As entradas para o dia do DJ americano já estão esgotadas, enquanto para a banda americana sobraram apenas ingressos da "Comfort Zone", com valores a partir de R$ 975. Para as demais atrações do festival, ainda há ingressos disponíveis.

Veja abaixo:

04 de Setembro: Foo Fighters (Gramado e Comfort Zone)

Foo Fighters (Gramado e Comfort Zone) 05 de Setembro: Avenged Sevenfold (Gramado e Comfort Zone)

Avenged Sevenfold (Gramado e Comfort Zone) 06 de Setembro: Calvin Harris (Esgotado)

Calvin Harris (Esgotado) 07 de Setembro: Elton John (Gramado)

Elton John (Gramado) 11 de Setembro: Stray Kids (Gramado e Comfort Zone)

Stray Kids (Gramado e Comfort Zone) 12 de Setembro: Maroon 5 + Demi Lovato (Comfort Zone)

Maroon 5 + Demi Lovato (Comfort Zone) 13 de Setembro: Twenty One Pilots + Zara Larsson (Gramado e Comfort Zone)

Calvin Harris e Marrom 5 tiveram os ingressos para o gramado esgotados em até 2 horas após o início da venda, enquanto, em outros casos, alguns setores também chegaram a esgotar ou apresentar baixa disponibilidade no mesmo período .Aliás, trata-se de um esgotamento bastante rápido considerando que uma boa parte dos fãs que queria ter acesso ao site enfrentou um longo período de espera. De acordo com monitoramento do GLOBO, desde a abertura das vendas, a fila foi de 1h10 para o acesso.

A plataforma, entretanto, já avisava antes mesmo da entrada definitiva na página da compra dos ingressos: “Muitos fãs estão usando nosso site, então você foi colocado em uma fila. Quando chegar sua vez, você poderá navegar pelos eventos e comprar ingressos mediante disponibilidade. Obrigado pela paciência”.

Uma forte disputa por ingressos também já havia sido observada na semana passada, durante a pré-venda exclusiva para clientes Itaú e associados do Rock in Rio Club. Na ocasião, todos os ingressos disponibilizados se esgotaram rapidamente, em menos de duas horas.

Quanto custa o ingresso para o Rock in Rio?

R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 para meia-entrada. Clientes Itaú que utilizarem cartões de crédito elegíveis terão direito a 15% de desconto sobre o valor da inteira, reduzindo o preço para R$ 739,50. Já para a "Comfort Zone", a inteira custa R$ 1.950,00, a meia-entrada R$ 975,00 e para Clientes Itaú R$ 1.657,50.

Como posso pagar o ingresso do Rock in Rio?

PIX ou cartão de crédito. Clientes Itaú poderão parcelar a compra em até oito vezes sem juros, enquanto os demais cartões nacionais oferece

Quando começa o Rock in Rio?

Acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Quem adquiriu o Rock in Rio Card ainda pode definir a data de utilização do ingresso até o meio-dia de 8 de junho, antes do início da venda geral. Após esse prazo, a escolha ficará sujeita à disponibilidade de ingressos para cada dia do evento.m parcelamento em até seis parcelas sem juros.

Lembrando que cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo permitida apenas uma meia-entrada por pessoa. Pessoas com deficiência poderão solicitar uma meia-entrada adicional destinada a acompanhante, conforme as regras do festival.

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