Seg, 08 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Música

Rock in Rio 2026: venda de ingressos para o público geral inicia nesta segunda (8)

Festival apresenta programação nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro; confira a programação completa

Reportar Erro
Show do Rock in RioShow do Rock in Rio - Foto: Rock in Rio/Divulgação

A edição 2025 do Rock in Rio anunciou o início da venda geral dos ingressos, nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster.

Elton John, Stray Kids, Avenged Sevenfold e Foo Fighters estão entre os destaques da programação, que terá também a estreia do pernambucano João Gomes e da paraibana Lucy Alves.

Na pré-venda, aberta na terça-feira (2), os ingressos para todos os dias esgotaram em menos de duas horas, com compra de ingressos disponível apenas para associados Rock in Rio Club e Clientes Itaú.

Festival apresenta programação nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro, com ingressos a R$ 870 (inteira), R$ 435 (meia-entrada) e R$ 739,50 para clientes Itaú, sem cobrança de taxa de serviço.
 

Leia também

• Pré-venda para o Rock in Rio 2026 começa nesta terça, 2; saiba como comprar ingressos

• Lucy Alves, confirmada no Rock in Rio 2026, é presença nordestina no festival

• Rock in Rio 2026 anuncia Twenty One Pilots e Zara Larsson; saiba o dia

Regras
Os interessados podem comprar até quatro ingressos por dia de festival em um único CPF, sendo no máximo uma meia-entrada para cada dia.

A única exceção fica por conta das pessoas com deficiência, que poderão selecionar, além do seu ingresso, 01 ingresso meia-entrada adicional para o seu acompanhante para cada dia comprado.

Confira todas as atrações já anunciadas:

Dia 4 de setembro

Palco Mundo
Foo Fighters
Rise Against
The Hives
Nova Twins

Palco Sunset
Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
Hot Milk
Detonautas convidam Biquini
Di Ferrero

New Dance Order
Steve Angello
Giu x Carola
Atkö
Cat Dealers

Espaço Favela
Rodrigo do CN
Hitmaker
GBZ7N

Palco Supernova
Chady
Artista surpresa
Larissa luz
Diogo Defante

Palco Global Village
Giovana Moraes
Leela
Paulinho Moska

Dia 5 de setembro

Palco Mundo
Avenged Sevenfold
Bring Me The Horizon
MGK
Sepultura

Palco Sunset
Bad Omens
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns

New Dance Order
James Hype
Volkoder
Camina Jun x Eli Iwasa
Victor Lou

Espaço Favela
Major RD
Canto Cego
Quantum

Palco Supernova
Zero
Mc Taya
Lvcas
Supercombo

Palco Global Village
Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia
Dia 6 de setembro

Palco Mundo
Calvin Harris
Black Eyed Peas
Nelly
Barão Vermelho Encontro Formação Original

Palco Sunset
Ne-Yo
Jota Quest toca Tim Maia
BaianaSystem
Calema

New Dance Order
Meduza
Casa Bonita
Sofi Tukker

Espaço Favela
Xamã
Rael
Budah

Palco Supernova
João Gordo & Asteroides Trio
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório

Palco Global Village
Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo
Elton John
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset
Laufey
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order
Fatboy Slim
Aline Rocha
Leo Janeiro & Simo Not Simon
Max Styler

Espaço Favela
Belo
Mart'nália
Tiee

Palco Supernova
Maui
Melly
Zeca Veloso
Alee

Palco Global Village
João Bosco, homenageado do Global Village
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo
Stray Kids
Alok - Keep Art Human
Hwasa
Nexz

Palco Sunset
Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convidam Duquesa
Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order
Neelix & Vegas
Omiki
Departamento
Anna

Espaço Favela
MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Puterrier & MC Carol
Caio Luccas

Palco Supernova
Muse Maya
Isa Buzzi
Ananda
NandaTsunami

Palco Global Village
Soulidifield
Rio Bronx
Lambateria com Felix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo
Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio

Palco Sunset
Mumford & Sons
João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro & Dino

New Dance Order
Alok Pres. Rave The World
Alok & Family - Ekanta, Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar

Espaço Favela
Timbalada
Priscila Senna
Soul de Brasileiro

Palco Supernova
Celo Dut
Yago Oproprio
Milo J
Delacruz

Palco Global Village
Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad
Dia 13 de setembro

Palco Mundo
Twenty One Pilots
Halsey
Lola Young
Ivete Sangalo

Palco Sunset
Zara Larsson
Marina Sena convida Céu
Joelma convida Viviane Batidão
Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order
John Summit
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol

Espaço Favela
Dennis
Suel
Marvvila

Palco Supernova
Ar Baby
Bruna Black
Sant
Lourena

Palco Global Village
Kynnie
Luci Alves
Haley Smalls
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter