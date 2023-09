A- A+

40 anos Rock in Rio 40 anos: festival anuncia as datas do evento para 2024 Evento que reúne milhares de pessoas na capital carioca acontecerá em setembro, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico

O Rock in Rio anunciou as datas da edição de 2024: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A edição será a 10ª do festival e celebrará os 40 anos da primeira edição, que foi realizada em 1985. O festival seguirá o tradicional esquema de datas, com três dias de show em uma semana e quatro na outra. Até o momento, somente a cantora Ludmilla foi confirmada como atração do evento.

Assim como nos demais anos, o evento acontecerá na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que recebeu as edições de 2017, 2019 e 2022 do festival. Na última edição, o Rock in Rio reuniu grandes nomes como Iron Maiden, Justin Bieber, Green Day, Coldplay, Demi Lovato e Dua Lipa.

