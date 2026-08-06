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Show Rock in Rio abre nova venda de ingressos nesta quinta-feira (6); veja como comprar Festival ocorre em setembro com nomes como Elton John, Stray Kids, Demi Lovato e Black Eyed Peas

O Rock in Rio deu mais uma chance para quem perdeu a oportunidade de comprar ingressos em uma venda extraordinária aberta nesta quinta-feira (6).

A organização do festival anunciou a venda para todos os dias da edição de 2026, incluindo datas que haviam sido esgotadas durante a venda geral realizada em junho.

A venda extraordinária do Rock in Rio começou às 12h exclusivamente pelo site da Ticketmaster. O festival ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, instalada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os ingressos custam a partir de R$ 435 (meia-entrada Gramado) e podem ser pagos por Pix ou cartão de crédito.

A nova disponibilidade origina-se principalmente de compras não concluídas, cancelamentos e ajustes no sistema de comercialização. Entre as datas que já apareciam como esgotadas antes da venda extraordinária estão os dias 6, 7, 11 e 12 de setembro.

Os ingressos

Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos por dia de festival, sendo possível combinar bilhetes das modalidades Gramado e Comfort Zone.

Clientes Itaú têm direito a 15% de desconto e parcelamento em até oito vezes sem juros, enquanto os demais cartões nacionais permitem parcelamento em até seis vezes. As entradas ficam disponíveis pelo aplicativo Quentro.

Line up

A programação do Rock in Rio reúne nomes como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Calvin Harris, Black Eyed Peas, Elton John, Gilberto Gil, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Twenty One Pilots, Halsey, J Balvin, Pedro Sampaio, Alok, Ivete Sangalo e Jamiroquai, entre outros artistas distribuídos pelos sete dias de festival.

Estrutura

A edição de 2026 terá mais de 860 operações de alimentação espalhadas pelo evento, incluindo a Gourmet Square, espaço gastronômico com curadoria do chef Pedro Siqueira e restaurantes especializados em culinárias brasileira, italiana, japonesa, peruana, árabe e vegana. O espaço funcionará durante todo o período de operação do festival.

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