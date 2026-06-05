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SHOW Rock in Rio abre vendas na segunda-feira (8) com expectativa de gerar R$ 3,36 bilhões na cidade Número é 5% maior do que a edição anterior; público estimado para o festival é de 700 mil pessoas

Com a abertura das vendas de ingressos marcada para segunda-feira, o Rock in Rio deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia da cidade. O valor supera os R$ 3,2 bilhões registrados na edição de 2024. O dado é da Fundação Getulio Vargas (FGV), que considera toda a cadeia de gastos dos visitantes, incluindo hospedagem, alimentação, transporte, experiências turísticas e serviços.

Com público estimado em 700 mil pessoas em 2026, o festival deve impulsionar diretamente setores como turismo, hotelaria, transporte, alimentação, comércio e entretenimento.

A venda do Rock in Rio Card para esta edição já registrou aumento de 20% no número de compradores de fora do estado do Rio de Janeiro em relação à edição de 2024. Pessoas de outros estados representam 55% do público que adquiriu ingressos nessa modalidade, de acordo com a organização do festival.

Para marcar o início das vendas na segunda-feira, o evento promoverá uma ação com 20 paramotores que sobrevoarão as praias da cidade, do Leme ao Recreio, neste fim de semana.





Partindo do Recreio dos Bandeirantes, os paramotores seguirão pela orla carioca, passando pela Praia da Reserva, Barra da Tijuca, São Conrado, Ipanema, Copacabana e Leme, antes de retornarem ao ponto de origem em um percurso de aproximadamente uma hora e meia. A ação também contará com guitarras gigantes espalhadas pela cidade.

— O Rio movimentou R$ 41 bilhões com a indústria criativa no ano passado. A cidade recebe cerca de 12 milhões de turistas por ano, número muito semelhante ao total de pessoas que já recebemos nas edições do Rock in Rio até hoje — diz Roberto Medina.

Segundo o estudo, a cada R$ 1 investido na realização do festival, outros R$ 6,59 são movimentados na economia brasileira.

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