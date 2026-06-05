Sex, 05 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHOW

Rock in Rio abre vendas na segunda-feira (8) com expectativa de gerar R$ 3,36 bilhões na cidade

Número é 5% maior do que a edição anterior; público estimado para o festival é de 700 mil pessoas

Reportar Erro
Imagem de divulgação do Rock in Rio Imagem de divulgação do Rock in Rio  - Foto: Divulgação

Com a abertura das vendas de ingressos marcada para segunda-feira, o Rock in Rio deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia da cidade. O valor supera os R$ 3,2 bilhões registrados na edição de 2024. O dado é da Fundação Getulio Vargas (FGV), que considera toda a cadeia de gastos dos visitantes, incluindo hospedagem, alimentação, transporte, experiências turísticas e serviços.

Com público estimado em 700 mil pessoas em 2026, o festival deve impulsionar diretamente setores como turismo, hotelaria, transporte, alimentação, comércio e entretenimento.

A venda do Rock in Rio Card para esta edição já registrou aumento de 20% no número de compradores de fora do estado do Rio de Janeiro em relação à edição de 2024. Pessoas de outros estados representam 55% do público que adquiriu ingressos nessa modalidade, de acordo com a organização do festival.

Para marcar o início das vendas na segunda-feira, o evento promoverá uma ação com 20 paramotores que sobrevoarão as praias da cidade, do Leme ao Recreio, neste fim de semana.

 

Leia também

• Pré-venda para o Rock in Rio 2026 começa nesta terça, 2; saiba como comprar ingressos

• Lucy Alves, confirmada no Rock in Rio 2026, é presença nordestina no festival

• Rock in Rio 2026 anuncia Twenty One Pilots e Zara Larsson; saiba o dia

Partindo do Recreio dos Bandeirantes, os paramotores seguirão pela orla carioca, passando pela Praia da Reserva, Barra da Tijuca, São Conrado, Ipanema, Copacabana e Leme, antes de retornarem ao ponto de origem em um percurso de aproximadamente uma hora e meia. A ação também contará com guitarras gigantes espalhadas pela cidade.

— O Rio movimentou R$ 41 bilhões com a indústria criativa no ano passado. A cidade recebe cerca de 12 milhões de turistas por ano, número muito semelhante ao total de pessoas que já recebemos nas edições do Rock in Rio até hoje — diz Roberto Medina.

Segundo o estudo, a cada R$ 1 investido na realização do festival, outros R$ 6,59 são movimentados na economia brasileira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter