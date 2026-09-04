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Evento

Rock in Rio além do Mundo e do Sunset: 5 shows para ficar de olho nos outros palcos nesta sexta (4)

New Dance Order; Espaço Favela; Global Village; Supernova e Highway Stage também agitam todos os dias de evento

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Rock in Rio além do Mundo e do Sunset: 5 shows para ficar de olho nos outros palcos nesta sexta (4)Rock in Rio além do Mundo e do Sunset: 5 shows para ficar de olho nos outros palcos nesta sexta (4) - Foto: Rock in Rio 2026/Divulgação

Nem só dos Palcos Mundo e Sunset vive o Rock in Rio. O festival, que começa nesta sexta-feira (4) e vai até o dia 13, conta ainda com outros cinco espaços para shows dos mais variados estilos. São eles: New Dance Order; Espaço Favela; Global Village; Supernova e Highway Stage.

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Confira abaixo cinco shows imperdíveis nesses palcos paralelos do festival nesta sexta, dia 4:

Larissa Luz (com o show 'Rock in Gil') no Supernova, às 16h

Hitmaker no Espaço Favela, às 16h50

Paulinho Moska no Global Village, às 19h10

Diogo Defante no Supernova, às 20h10

Steve Angello no New Dance Order, às 1h30 da manhã

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