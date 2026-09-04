Evento
Rock in Rio além do Mundo e do Sunset: 5 shows para ficar de olho nos outros palcos nesta sexta (4)
New Dance Order; Espaço Favela; Global Village; Supernova e Highway Stage também agitam todos os dias de evento
Rock in Rio além do Mundo e do Sunset: 5 shows para ficar de olho nos outros palcos nesta sexta (4) - Foto: Rock in Rio 2026/Divulgação
Nem só dos Palcos Mundo e Sunset vive o Rock in Rio. O festival, que começa nesta sexta-feira (4) e vai até o dia 13, conta ainda com outros cinco espaços para shows dos mais variados estilos. São eles: New Dance Order; Espaço Favela; Global Village; Supernova e Highway Stage.
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Confira abaixo cinco shows imperdíveis nesses palcos paralelos do festival nesta sexta, dia 4:
Larissa Luz (com o show 'Rock in Gil') no Supernova, às 16h
Hitmaker no Espaço Favela, às 16h50
Paulinho Moska no Global Village, às 19h10
Diogo Defante no Supernova, às 20h10
Steve Angello no New Dance Order, às 1h30 da manhã