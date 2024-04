A- A+

SHOWS Rock in Rio anuncia Karol G, Belo, Pocah e mais; veja todas as atrações já confirmadas Ingressos começam a ser vendidos dia 23 de maio

O Rock in Rio anunciou nessa quinta-feira (18) mais cinco atrações para o festival que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. No dia 20, o "Dia Delas", o Palco Mundo receberá a colombiana Karol G, dona de hits como "Tusa", “Provenza”, “Mamiii”, “TQG” e “QLONA”. Lançado no ano passado, seu álbum intitulado "Mañana Será Bonito", rendeu o Grammy de Melhor Álbum de Música Urbana.

Os outros quatro artistas foram anunciados como headliners do Espaço Favela: Xande de Pilares, no dia 19 de setembro, Dennis DJ no dia 14, Pocah no dia 20 e Belo no dia 22.

Essa é a edição comemorativa de 40 anos do festival. Quem não comprou o Rock in Rio Card, pode garantir ingressos na venda geral, que acontecerá no dia 23 de maio, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster.

O público que adquiriu o Rock in Rio Card já pode selecionar a data que deseja ir ao Rock in Rio. A escolha do dia é feita exclusivamente online por meio do site, na seção Meus Pedidos, até o dia 21 de maio. Durante o período de troca, o titular do Rock in Rio Card poderá escolher entre qualquer um dos dias do festival.

Este ano, o valor do ingresso será R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante.





Veja o line-up confirmado

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê part. Wiu e Teto

Mc Cabelinho & Coral das favelas

Orochi, Chefin e convidado

Veigh & Kayblack

Funk orquestra convida Mc Daniel, Rebecca & Mc Soffia

Deadmau5

Imagine Dragons

Onerepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Nx Zero

DJ Snake

Dennis

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

Gloria Groove

Katy Perry

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Iza

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

Alison Wonderland

Angélique Kidjo

Shawn Mendes

Akon

Ne-yo

Mariah Carey

Os Paralamas do Sucesso

Luísa Sonza

