música eletrônica Rock in Rio anuncia line-up completo do palco New Dance Order; confira Palco New Dance Order promete surpresas no visual e marca a estreia de nomes como Alison Wonderland e Mochakk no festival carioca

O Rock in Rio anuncia neste sábado o line up completo do New Dance Order, seu palco da música eletrônica. Vice-diretor do festival, Zé Ricardo festeja o fato de nomes inéditos na história do Rock in Rio, como Deadmau5, DJ Snake, Alison Wonderland e o DJ brasileiro Mochakk, estarem na escalação.

— Reforçamos o NDO como o grande momento do fim da festa, o fim do festival. Para aqueles que são os inimigos do fim, o prato estará cheio e bem servido — brinca Zé, adiantando que haverá surpresas nos visuais do palco.

O Rock in Rio, festival idealizado pelo empresário Roberto Medina que está comemorando 40 anos desde sua primeira edição, vai ocupar a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra, na Zona Oeste do Rio, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Zé Ricardo diz que a escalação foi baseada no que está fazendo mais sucesso mundo afora.

— Teremos os últimos slots, na figura dos headliners das noites, mais fortes do que nunca na história do festival, dando uma perspectiva dos sons mais estourados globalmente: do tech house dançante de Wade (revelação na Europa da nova safra de grandes expoentes) ao techno melódico do Artbat, passando pela Alison Wonderland e o clássico Kaskade, nome que encerrará o festival. Além disso, o palco passa a abrir uma espécie de segundo tempo do festival: a programação noturna, começando às dez da noite e sendo o último a fechar, às quatro da manhã.

Ineditismo

O Dia Brasil do Rock in Rio, conta Zé Ricardo, terá três encontros e uma estrela. Estará lá, por exemplo, o carioca Maz, que acaba de chegar ao primeiro lugar no aclamado Beatport com sua emocionante track “Amana”, pela brasileiríssima Dawn Patrol Records. A gravadora, aliás, merece palmas pelo ineditismo — nunca uma gravadora brasileira havia chegado lá.

— Maz faz seu clássico B2B com o curitibano Antdot. Os respeitados papas da noite brasileira Ratier está com a campinense Eli Iwasa, e os expoentes Bletran e Classmatic, com toda a jovialidade da música eletrônica brasileira, estarão no palco — diz. — Por fim, teremos o gigante Mochakk, um fenômeno global da música eletrônica, performático, criativo e inteligente, que tem deixado rastros de alegria por onde passa. Será a grande estreia do Mochakk no Rock in Rio.

O vice-presidente do Rock in Rio explica como foi feita a curadoria do palco:

— Ao modificar os horários do palco, buscamos integrar ainda mais o NDO na narrativa artística do festival, deixando a pista quente até o último minuto. Também procuramos fazer um mix de grandes e populares nomes do Brasil com estrelas mundiais e um passeio sobre o que de melhor a eletrônica tem a oferecer no cardápio de 2024.

"Espaçonave-mãe"

Thomaz Prado, o Maz, DJ que já se apresentou no festival californiano Coachella, diz que é muito especial para ele tocar no Rock in Rio.

— Frequento o festival desde o começo da adolescência, e sem saber eu já estava indo ao Rock in Rio. É um momento em que toda a família vai, você vê pai, mãe, namorada e até os avós — alegra-se ele, que este ano vai participar do Dia Brasil junto com Antdot, seu sócio na gravadora Dawn Patrol. — A gente não vê a hora de estar no palco, na espaçonave-mãe. Já estamos pensando no set e, talvez, em convites para outros artistas.

Antdot já vive a expectativa “gigante” do Rock in Rio:

— É uma honra estar tocando de novo no festival, e no Dia Brasil, representando a música eletrônica brasileira num dos palcos mais importantes do Rock in Rio ao lado do Maz.

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio abre no próximo dia 23, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster.

Confira a programação do New Dance Order

Sexta, 13/9

Deadmau5 (headliner)

Fatsync X Malifoo

Chemical Surf

Cat Dealers

Sábado, 14/9

DJ Snake (headliner)

KVSH

Ownboss

Liu

Domingo, 15/9

Artbat (headliner)

Mila Journèe

Binary

Ruback

Quinta, 19/9

Wade (headliner)

Victor Lou

Gabe

Illusionize

Sexta, 20/9 (Dia Delas)

Alison Wonderland (headliner)

Curol X Barja

Samarah

Ashibah

Sábado, 21/9 (Dia Brasil)

Mochakk (headliner)

Beltran X Classmatic

Eli Iwasa X Ratier

Maz X Antdot

Domingo, 22/9

Kaskade (headliner)

Bhaskar

Jetlag

Dubdogz

