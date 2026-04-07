Rock in Rio anuncia line-up do Palco New Dance Order

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O Rock in Rio divulgou na terda desta terça-feira (7), por meio de uma live, o line-up completo do palco New Dance Order, com 29 shows de DJs e produtores nacionais e internacionais. O festival também anunciou que o palco de música eletrônica será o espaço para uma nova mensagem de união entre as pessoas e os povos, por meio do chamado “Dancing for a better world” (“Dançando por um mundo melhor”). Como explicou Luis Justo, CEO da Rock World, empresa responsável pela realização do evento, o momento será inspirado nos três minutos de silêncio em prol da paz mundial realizados há 25 anos, no Rock in Rio III (2001), mas agora a partir da vibração da música eletrônica, com batidas no ritmo de um coração, nos sete dias do festival.

Entre os principais nomes anunciados na sequência por Claudio Rocha Miranda, curador artístico do New Dance Order, o DJ e produtor sueco Steve Angello, cofundador do grupo Swedish House Mafia, será o headliner do dia 4 de setembro. No dia 5, o encerramento do palco fica por conta do inglês James Hype, que acumula 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify com hits como “Ferrari”, “Drums” e “Lose control”. No dia 6, a principal atração é o trio italiano Meduza³, que mescla DJ set tradicional com instrumentos ao vivo. Na noite do feriado de Sete de Setembro, o já anunciado Fatboy Slim, alcunha artística do britânico Norman Cook, um dos nomes mais influentes da história da música eletrônica, será a principal atração.

No segundo final de semana, o principal show do dia 11 será de Neelix e Vegas, reunindo o DJ de progressive trance alemão Neelix e o brasileiro Paulo Vilela, conhecido como Vegas. No dia 12, a novidade é a presença de Alok, uma das atrações do Palco Mundo do dia anterior. O brasileiro vai ocupar também o New Dance Order, com duas performances diferentes: o projeto inédito “Rave the world” e “Alok & Family”, trazendo ao palco Ekanta e Swarup, pais do DJ, num encontro de diferentes gerações do eletrônico nacional. A programação termina no dia 13, com o DJ e produtor americano de house e techno John Summit.

A live também anunciou mudanças no palco, com sua estrutura frontal revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição, e uma cenografia nova, com 56,50 metros de largura e 22,5 metros de altura.

Confira a programação completa

Dia 4 Cat Dealers Atkö Giu X Carola Steve Angello

Dia 5 Victor Lou Camila Jun X Eli Wasa Volkoder James Hype

Dia 6 Sofi Tukker Liu Casa Bonita (Brisotti & Viot) Meduza ³

Dia 7 Max Styler Leo Janeiro & Simo Not Simon Aline Rocha Fatboy Slim

Dia 11 Anna Departamento Omiki Neelix & Vegas

Dia 12 Bhaskar Adam Sellouk Gabe Alok & Family — Ekanta & Swarup + Rave the World

Dia 13 Dawn Patrol – Maz, Antdot, Riascode e Bakka Illusionize Roddy Lima John Summit

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