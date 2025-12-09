Ter, 09 de Dezembro

ROCK IN RIO 2026

Rock in Rio Card começa a ser vendido nesta terça-feira; saiba valores e como comprar ingresso

Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Gilberto Gil são atrações confirmadas na edição de 2026

Rock in Rio Card garante presença em um dos dias do festival Rock in Rio Card garante presença em um dos dias do festival  - Foto: Reprodução/Instagram

A venda do Rock in Rio Card para a edição de 2026 começa nesta terça-feira, às 19h, pela Ticketmaster Brasil. O ingresso antecipado garante presença em um dos dias do festival antes mesmo da divulgação completa da programação.

A próxima edição, que promete ser histórica, já confirmou nomes como Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons, João Gomes e Orquestra Brasileira. Entre as novidades, o Palco Mundo ganhará uma cenografia inteiramente renovada, agora com 2.400 m² de painéis de LED de altíssima definição, transformando a fachada em um enorme painel visual.

Outra atração que volta ao festival é o espetáculo aéreo The Flight, um dos pedidos mais frequentes do público. A apresentação retorna com acrobacias sincronizadas, trilha sonora especial e 756 disparos de fogos diurnos. O evento também ampliará sua integração com a cidade: além de coincidir com o feriado de 7 de setembro, os fãs poderão aproveitar o programa “Viva o Rio com o Rock in Rio”, que oferecerá benefícios em pontos turísticos, experiências e hospedagens ao longo do ano.

Marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, o festival recomenda que o público faça cadastro prévio na plataforma para agilizar a compra do Card, que é limitado e sujeito a disponibilidade. Cada ingresso dá acesso ao setor Gramado, com circulação livre por todas as áreas e atrações, e o comprador poderá escolher posteriormente em qual data deseja ir, sem risco de esgotamento durante a janela destinada a essa seleção.

O histórico recente reforça a necessidade de planejamento: em 2024, quando celebrou 40 anos, o Rock in Rio esgotou os 180 mil Cards disponíveis em apenas 2h04. Na ocasião, compradores de todos os estados brasileiros e de 28 países garantiram seu lugar na Cidade do Rock. A fila de espera chegou a 460 mil pessoas, número suficiente para encher uma edição e meia do festival, considerando a média de 1,8 ingresso por pessoa.

Para 2026, os valores do Rock in Rio Card serão R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 no Ingresso Itaú, sem cobrança de taxa de serviço. O pagamento poderá ser feito via cartão de crédito ou PIX. Clientes Itaú têm 15% de desconto (não cumulativo com meia-entrada) e parcelamento em até 8 vezes sem juros; nos demais cartões, o limite é de 6 parcelas.

Cada CPF poderá adquirir até quatro Cards — com apenas uma meia-entrada, exceto para pessoas com deficiência, que podem incluir mais um ingresso de meia para acompanhante. A meia-entrada segue válida para estudantes, jovens de baixa renda, menores de 21 anos, maiores de 60, professores da rede pública do Rio, garis e pessoas com deficiência. O evento é recomendado para maiores de 16 anos.

