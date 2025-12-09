A- A+

ROCK IN RIO 2026 Rock in Rio Card começa a ser vendido nesta terça-feira; saiba valores e como comprar ingresso Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Gilberto Gil são atrações confirmadas na edição de 2026

A venda do Rock in Rio Card para a edição de 2026 começa nesta terça-feira, às 19h, pela Ticketmaster Brasil. O ingresso antecipado garante presença em um dos dias do festival antes mesmo da divulgação completa da programação.

A próxima edição, que promete ser histórica, já confirmou nomes como Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons, João Gomes e Orquestra Brasileira. Entre as novidades, o Palco Mundo ganhará uma cenografia inteiramente renovada, agora com 2.400 m² de painéis de LED de altíssima definição, transformando a fachada em um enorme painel visual.

Outra atração que volta ao festival é o espetáculo aéreo The Flight, um dos pedidos mais frequentes do público. A apresentação retorna com acrobacias sincronizadas, trilha sonora especial e 756 disparos de fogos diurnos. O evento também ampliará sua integração com a cidade: além de coincidir com o feriado de 7 de setembro, os fãs poderão aproveitar o programa “Viva o Rio com o Rock in Rio”, que oferecerá benefícios em pontos turísticos, experiências e hospedagens ao longo do ano.

Marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, o festival recomenda que o público faça cadastro prévio na plataforma para agilizar a compra do Card, que é limitado e sujeito a disponibilidade. Cada ingresso dá acesso ao setor Gramado, com circulação livre por todas as áreas e atrações, e o comprador poderá escolher posteriormente em qual data deseja ir, sem risco de esgotamento durante a janela destinada a essa seleção.

O histórico recente reforça a necessidade de planejamento: em 2024, quando celebrou 40 anos, o Rock in Rio esgotou os 180 mil Cards disponíveis em apenas 2h04. Na ocasião, compradores de todos os estados brasileiros e de 28 países garantiram seu lugar na Cidade do Rock. A fila de espera chegou a 460 mil pessoas, número suficiente para encher uma edição e meia do festival, considerando a média de 1,8 ingresso por pessoa.

Para 2026, os valores do Rock in Rio Card serão R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 no Ingresso Itaú, sem cobrança de taxa de serviço. O pagamento poderá ser feito via cartão de crédito ou PIX. Clientes Itaú têm 15% de desconto (não cumulativo com meia-entrada) e parcelamento em até 8 vezes sem juros; nos demais cartões, o limite é de 6 parcelas.

Cada CPF poderá adquirir até quatro Cards — com apenas uma meia-entrada, exceto para pessoas com deficiência, que podem incluir mais um ingresso de meia para acompanhante. A meia-entrada segue válida para estudantes, jovens de baixa renda, menores de 21 anos, maiores de 60, professores da rede pública do Rio, garis e pessoas com deficiência. O evento é recomendado para maiores de 16 anos.

