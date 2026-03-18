Rock in Rio completa programação principal para os dias 4 e 5 de setembro
MGK, Sepultura, Rise Against e Hives se juntam nos palcos Mundo e Sunset a veteranos do rock brasileiro como Capital Inicial e novidades como Bad Omens, Nova Twins e Poppy
Com um pacote de 13 shows, dos mais diversos nomes do rock nacional e internacional, o Rock in Rio completou na noite desta terça-feira a programação de dois dias dos palcos Mundo e Sunset de sua edição de 2026, que acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Zona Oeste da cidade.
A grande novidade, dia 5, no Mundo é o cantor texano Colson Baker, de 35 anos, conhecido como MGK (anteriormente, Machine Gun Kelly). Ex-rapper (contratado em 2007 pelo Bad Boy, do hoje encrencado empresário Sean Combs, o Puff Daddy/ Diddy), o americano chegou ao sucesso ao fazer a transição para uma espécie de pop-punk melódico com letras angustiadas e pessoais do emo, frequentemente misturando elementos de trap e de rock moderno ao seu som.
Pai de filho da atriz Megan Fox (e ator, ele mesmo em algumas produções de Hollywood), MGK lançou no ano passado o álbum “Lost americana”, no qual um certo sabor country foi acrescentado à habitual mistura (e ninguém menos que Bob Dylan, amigo do artista, fez a narração do vídeo do lançamento, descrito como uma “escavação do sonho americano”). O cantor já se apresentou em São Paulo em 2022, no Lollapalooza, e em 2023 no GPWeek.
Ainda no Mundo, no dia 5, o Sepultura (uma das bandas mais assíduas de Rock in Rio, referência mundial do heavy metal) estende mais uma vez a sua turnê de despedida (que rendeu um EP, “The cloud of unknowing”, a ser lançado em 24 de abril) para celebrar seus mais de 40 anos de história. Eles e MGK se juntam no palco nesse dia aos já anunciados Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon.
Antes, no dia 4, o Mundo (que, conforme já se sabe, terá os Foo Fighters) recebe o Rise Against (banda de punk hardcore formada em Chicago em 1999, conhecida por suas letras de teor político e pela força melódica dos refrões de suas músicas), os suecos do Hives (bem-sucedidos e bem-humorados revivalistas do rock de garagem dos anos 1960 com toques punk) e a dupla britânica Nova Twins. Formado em 2014 por pela vocalista e guitarrista Amy Love e a baixista Georgia South, o NT promove uma curiosa fusão de rock pesado, pop e eletrônicas.
Ainda no dia 4, o palco Sunset tem anunciada a sua programação completa, de uma vez só: Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos (para um show especial em homenagem ao legado de Renato Russo, reunindo clássicos do rock nacional), a banda inglesa Hot Milk (que funde emo, metal e eletrônicas), Detonautas convida Biquini e Di Ferrero, passeando pelos sucessos do NX Zero e pela fase solo.
Já para o dia 5, o Sunset também anuncia todas as suas atrações: o grupo americano Bad Omens (um dos destaques da moderna cena do heavy metal), a cantora Poppy (dos EUA, que vai do mais agressivo metalcore e drum’n’bass ao pop mais etéreo em seu novo álbum, “Empty hands”, lançado em janeiro) e os encontros de Black Pantera e Nervosa (potências brasileiras do metal), Malvada e Day Limns (de rock contemporâneo nacional).
Rock in Rio 2026: veja o line-up dos palcos Mundo e Sunset até o momento:
Dia 4
Palco Mundo Foo Fighters Rise Against The Hives Nova Twins
Palco Sunset Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos Hot Milk Detonautas convidam Biquini Di Ferrero
Dia 5
Palco Mundo Avenged Sevenfold Bring Me The Horizon Machine Gun Kelly Sepultura
Palco Sunset Bad Omens Black Pantera convida Nervosa Poppy Malvada convida Day Limns
Dia 7
Palco Mundo Elton John Gilberto Gil Jon Batiste Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset Laufey Péricles canta Motown Roupa Nova convida Guilherme Arantes Vanessa da Mata convida Rubel
Dia 11
Palco Mundo Stray Kids Alok HWASA NEXZ
Sunset Jamiroquai PJ Morton Os Garotin convida Duquesa Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
Dia 12
Palco Mundo Maroon 5 Demi Lovato J Balvin Pedro Sampaio
Palco Sunset Mumford & Sons João Gomes & Orquestra Brasileira Gilsons convida Daniela Mercury e Oldum Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago