MÚSICA Rock in Rio: festival completa a escalação de seus palcos principais; veja programação Com a entrada de Luísa Sonza e Gaby Amarantos, agora o line-up está completo nos palcos Mundo, Sunset, Espaço Favela, New Dance Order e Global Village; venda de ingressos começa em cinco dias

Neste sábado (18), depois dos últimos anúncios em sua escalação — a cantora Luísa Sonza, que abrirá o Palco Mundo no último dia do festival, 22 de setembro, e Gaby Amarantos, que entra para o show Para Sempre: MPB, do Dia Brasil (21/09) —, o Rock in Rio completou o line-up dos palcos mais importantes de sua edição 2024, comemorativa dos seus 40 anos de história.

A notícia chega a cinco dias para o início da venda geral de ingressos para a grande festa, que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

— A espera acabou e o público já pode se preparar para o dia 23 de maio! Hoje completamos o line-up dos palcos Mundo, Sunset, Espaço Favela e New Dance Order. O New Dance Order também cresce e ganha ainda mais destaque, o Favela extrapola as terras cariocas, o Sunset terá a mesma boca de cena que o gigante Palco Mundo, além de uma Cidade do Rock totalmente repaginada — diz Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Zé lembrou que na sexta-feira foi anunciada a programação completa do Global Village, palco “que vai proporcionar uma verdadeira jornada musical pelos continentes do mundo e recentemente convidamos todos a refletir sobre a necessidade da união e da mobilização, ao lançar o movimento do Dia Brasil, que vai celebrar toda a potência da cultura e ritmos musicais do país.” Ficam faltando agora, apenas, as escalações dos palcos Supernova e Highway Stage, da Rota 85, a serem anunciadas em breve.

13/09

Dia 13 de setembro, abertura do festival, o rapper Travis Scott é o headliner do Palco Mundo, que no mesmo dia em que recebe os shows de 21 Savage, Ludmilla e Matuê com participação de TETO e WIU, além de contar Deadmau5 como headliner do New Dance Order, junto com Fatsync x Malifoo, Chemical Surf e Cat Dealers.

Neste mesmo dia, o Palco Sunset tem shows de MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi, Oruam e Chefin, além de Veigh & Kayblack, e Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia. No Espaço Favela, TZ da Coronel e Borges, Kevin o Chris e Slipmami. Já no Global Village, chegam Karan Aujla, Katu Mirim e Victor Xamã.

14/09

Já no dia 14 de setembro é a vez do Imagine Dragons comandar o festival, com o Palco Mundo recebendo também OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos, enquanto no Sunset NX Zero será o headliner. O palco ainda recebe James, Kingfish e Penelope com Pato Fu. No New Dance Order, o DJ Snake encerra a noite, que também conta com apresentações de KVSH, Ownboss e Liu.

No Espaço Favela Dennis DJ faz a última performance do dia, além de Thiago Pantaleão e Lourena. No Global Village, as atrações são Hermeto Paschoal, Mestrinho e Amaro Freitas.

15/09

No dia 15 de setembro, na noite rock do festival, se apresentam Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho. No Global Village, Anees, Terra Celta e Larissa Luz. No Espaço Favela, o MC Poze do Rodo, MC Hariel e Ster. No NDO, Artbat, Mila Journèe, Binary e Ruback.

19/09

No fim de semana seguinte, Ed Sheeran é o headliner do dia 19 e no Palco Mundo também se apresentam Charlie Puth, Joss Stone e Jão. Nesse mesmo dia, Gloria Groove sobe ao palco Sunset como headliner da noite, que também conta com apresentações de Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio.

Xande de Pilares é o embaixador e principal atração do Espaço Favela, que também recebe Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé. Na Global Village, Noa Kirel, Bixiga 70 e Sambaiana. No New Dance Order, Wade, Victor Lou, Gabe e Illusionize.

20/09

No dia 20, o “Dia Delas”, é a vez de a estrela americana Katy Perry brilhar como headliner, com Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo se apresentando também no Palco Mundo, enquanto IZA, Gloria Gaynor, Tyla e Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis brilham no Palco Sunset. Pocah anima o Espaço Favela junto com MC Dricka e Brisa Flow. No NDO, tocam Alison Wonderland, Curol x Barja, Samhara e Ashibah, enquanto no palco do Global Village, Angelique Kidjo, Carminho e Juliana Linhares fazem a festa.

21/09, o Dia Brasil

No chamado Dia Brasil, 21 de setembro, no Palco Mundo, acontecem os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido (para lembrar o rock), Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Junior Lima, Luan Santana, Simone Mendes e Orquestra Heliópolis (representando o sertanejo), BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso, Margareth Menezes (pela MPB), MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh (pelo trap).

O Palco Sunset contará com apresentações de Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Lulu Santos e Luísa Sonza (no pop), Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho (no samba), Criolo, Rael, D2, Djonga, Karol Conká, Rincon Sapiência e Xamã (no rap).

Enquanto isso, o Global Village recebe Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro e Roberto Menescal e Wanda Sá (bossa nova), Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon (soul), Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis (jazz), além de Gang do Eletro e Suraras do Tapajós.

No Espaço Favela acontecem shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka e MC Ph, Nathan Amaral, Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira, Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho e Doca e Kevin o Chris, Nathan Amaram e OSB, Kaê Guajájara, DJ Totonete, Raphael Vicente e grupo Dance Maré. Por fim, o New Dance Order recebe os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot.

22/09

Fechando o Rock in Rio, no dia 22 de setembro, Shawn Mendes é o headliner e Akon, NE-YO e Luisa Sonza também subirão ao Palco Mundo, enquanto o Sunset receberá a apresentação inesquecível de Mariah Carey, uma grande homenagem a Alcione, com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles e Maria Rita, além da própria homenageada. Logo antes, vem o OlodumBaiana com Olodum e BaianaSystem e, abrindo o palco, Ney Matogrosso.

O Espaço Favela encerra a noite com o cantor Belo, e outros artistas, como MC Livinho e Luiz Otávio. No New Dance Order, Kaskade encerra a noite, que também conta com Bhaskar, Jetlag e Dubdogz. A nova área Global Village recebe Angelique Kidjo, Almerio e Martins e Lia de Itamaracá.

