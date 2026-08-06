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Rock in Rio: ingressos para o dia 6 oferecidos na venda extra já se esgotaram

Dia terá Calvin Harris como headliner do Palco Mundo

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Rock in Rio abriu venda extra de ingressosRock in Rio abriu venda extra de ingressos - Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

A organização do Rock in Rio anunciou hoje que já se esgotaram os ingressos de gramado e da Comfort Zone para o dia 6 de setembro, quando se apresenta Calvin Harris, headliner do Palco Mundo.

A venda extraordinária iniciada nesta quinta (6) ofereceu ingressos remanescentes da comercialização geral realizada em junho, provenientes de compras que não foram concluídas ou de transações canceladas.

As vendas começaram ao meio-dia, exclusivamente pelo site da Ticketmaster. O ingresso para o gramado custa R$ 870 (inteira) e R$ 435 (meia-entrada).

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Clientes Itaú têm 15% de desconto, pagando R$ 739,50. Também estarão disponíveis entradas para a Comfort Zone, que dá acesso a uma área exclusiva ao lado do Palco Mundo, com bares e banheiros próprios.

Os valores são de R$ 1.950 (inteira) e R$ 975 (meia). O consumo no local não está incluído.

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