Rock in Rio: ingressos para o dia 6 oferecidos na venda extra já se esgotaram
Dia terá Calvin Harris como headliner do Palco Mundo
A organização do Rock in Rio anunciou hoje que já se esgotaram os ingressos de gramado e da Comfort Zone para o dia 6 de setembro, quando se apresenta Calvin Harris, headliner do Palco Mundo.
A venda extraordinária iniciada nesta quinta (6) ofereceu ingressos remanescentes da comercialização geral realizada em junho, provenientes de compras que não foram concluídas ou de transações canceladas.
As vendas começaram ao meio-dia, exclusivamente pelo site da Ticketmaster. O ingresso para o gramado custa R$ 870 (inteira) e R$ 435 (meia-entrada).
Leia também
• André Rio retorna a Pernambuco após turnê europeia com show especial em Olinda
• Cantor Edson Gomes é internado em UTI na Bahia após show em Salvador; saiba estado de saúde
Clientes Itaú têm 15% de desconto, pagando R$ 739,50. Também estarão disponíveis entradas para a Comfort Zone, que dá acesso a uma área exclusiva ao lado do Palco Mundo, com bares e banheiros próprios.
Os valores são de R$ 1.950 (inteira) e R$ 975 (meia). O consumo no local não está incluído.