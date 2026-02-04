A- A+

MÚSICA Rock in Rio: Dia do Rock terá Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon Festival, que ocorre de 4 a 13 de setembro, já anunciou atrações como Elton John, Demi Lovato, Maroon 5, Gilberto Gil e João Gomes

Após shows de enorme sucesso em território brasileiro, Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon voltam ao país pra se apresentarem no Rock In Rio 2026.

Ambas as bandas tocam no Dia do Rock, em 5 de setembro. O Avenged Sevenfold retorna ao Brasil dois anos após os shows recentes como headliner do Palco Mundo - e poucos meses após passagem por São Paulo e Curitiba, no fim de janeiro. Já o Bring Me The Horizon se apresenta pela primeira vez no festival.

Quem é Avenged Sevenfold?

Após um show memorável na última edição do Rock In Rio, o Avenged Sevenfold retorna aos palcos para mais uma participação no festival. O grupo formado por M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ e Brooks Wackerman é bastante reconhecido e popular dentro da cena. Além de terem conquistado o 1º lugar na Billboard 200 com dois álbuns consecutivos, a banda também tem um dos 100 Maiores Álbuns, segundo a Rolling Stone: City of Evil.



Quem é Bring Me The Horizon?

Apesar de ser uma banda relativamente nova - formada em 2004 - é a principal representante do metal contemporâneo. Indicado ao BRIT Awards e ao Grammy, o grupo britânico percorreu alguns estilos de música ao longo dos anos, desde o metalcore até o metal alternativo. Em 2024 realizaram o maior show solo da carreira, quando tocaram no Allianz Parque, em São Paulo, para 50 mil pessoas. Oliver Sykes, vocalista do Bring Me The Horizon, possui uma história íntima com o Brasil: é casado com uma brasileira desde 2017 e vive por aqui.

Sobre o Rock In Rio

O evento acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro. O lineup completo do evento ainda não foi divulgado.

Até o momento, o dia 7 conta com Elton John e Gilberto Gil, ambos no Palco Mundo; dia 11 traz Stray Kids no mesmo local e Jamiroquai no Palco Sunset; por fim, no dia 12 Maroon 5 e Demi Lovato tocam no palco principal, enquanto Mumford & Sons e João Gomes & Orquestra Brasileira performam no Sunset.

O evento abriu em dezembro as vendas para o Rock In Rio Card, que se esgotou em pouco tempo. No entanto, segundo a organização, novos ingressos do tipo serão colocados à venda, em data a ser anunciada em breve.

