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DIA DO ROCK

Rock na Calçada celebra 11 anos com nove atrações na Rua da Moeda neste sábado (19)

Festival gratuito reúne artistas de rock, frevo, trap e rap no Bairro do Recife

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Festival aposta em artistas fora do circuito comercial e reúne diferentes gêneros musicaisFestival aposta em artistas fora do circuito comercial e reúne diferentes gêneros musicais - Foto: Insânia/Divulgação

O Festival Rock na Calçada celebra 11 anos de trajetória na tarde deste sábado (19), a partir das 15h, na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, com uma programação gratuita voltada à música independente e autoral.

A edição reúne nove artistas e bandas de rock, frevo, trap e rap, com o objetivo de fortalecer a cena musical pernambucana e ampliar a visibilidade de novos nomes.

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A programação conta com Realidade Encoberta, Insania, Mondo Bizarro, Íris Negra, Zé Lamúria, A Troça, Olivier, Rico Dujanga e Banda Mascates.

“A curadoria deste ano aposta em bandas que ainda não fazem parte de um circuito mais amplo e comercial, reforçando o compromisso do festival com a música autoral produzida na cidade e no estado”, destacou o coordenador do festival e responsável pela direção artística, Du Lopes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Legado
Criado com a proposta de difundir a produção autoral de Pernambuco e do Nordeste, o Rock na Calçada ocupou a Rua da Moeda ao longo dos anos e se tornou um espaço de apresentação para artistas independentes.

A programação também tem o objetivo de aproximar o público de diferentes vertentes da música produzida no Estado. A curadoria da edição de 2026 também procura retomar características presentes nos primeiros anos do festival.

“Os 11 anos do festival mostram a importância de um evento responsável por dar visibilidade a novos artistas e valorizar a ocupação do espaço público, em especial a Rua da Moeda”, ressaltou Du Lopes.

De acordo com o coordenador, foram realizadas conversas com os artistas para definir uma programação alinhada à proposta de funcionar como vitrine para a produção musical contemporânea de Pernambuco.

Além da programação musical, o Rock na Calçada desenvolve o projeto Cidade Sonora, iniciativa destinada a mapear artistas e bandas autorais do Recife e de outras cidades pernambucanas.

O levantamento é realizado a fim de reunir informações sobre a produção independente e conhecer as condições enfrentadas pelos grupos. A iniciativa também pretende identificar como artistas e coletivos acessam políticas públicas de incentivo à cultura e outras formas de financiamento.

O mapeamento pode ainda contribuir para a identificação de projetos e artistas que possam integrar futuras edições do festival.

“O Cidade Sonora deve ganhar um segundo momento logo após a realização desta edição, com a abertura de chamadas voltadas a fazedores e projetos culturais periféricos, ampliando ainda mais o alcance do Rock na Calçada como ferramenta de difusão para essa cena”, finalizou o diretor.

Programação
O festival nasceu com a finalidade de promover a música autoral produzida em Pernambuco e no Nordeste, além de reverenciar referências do rock nacional e internacional por meio de apresentações gratuitas em espaços públicos.

A Rua da Moeda, local onde o evento teve início, permanece como principal espaço de realização da iniciativa. A identidade visual desta edição foi desenvolvida pelo ilustrador Cristiano Suarez e também estampa uma camisa comemorativa, que será vendida durante o evento.

A 11ª edição é promovida pela Cubo8 RNC e conta com apoio cultural da Secretaria de Cultura do Recife (Secult), do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe), da Pitú, do Recentro, da MG Estúdio e Sonorização, da Thrumer Estamparia e do Estúdio Café Bizarro.

Outras informações podem ser consultadas no perfil oficial do festival no Instagram.

Serviço:
Festival Rock na Calçada — 11 anos

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