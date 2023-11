A- A+

No Recife Rock Rec Festival anuncia Nando Reis na programação do festival O artista é dono de sucessos como "Relicário", "All Star" e "Por Onde Andei"

O Rock Rec Festival anunciou mais uma atração que promete encantar o público na primeira edição do maior festival de rock do Nordeste. Com mais de 40 anos de estrada e inúmeros sucessos apaixonantes no repertório, o cantor Nando Reis foi confirmado na programação do evento, que acontecerá no dia 4 de maio, na área externa do Centro de Convenções.

Com uma energia ímpar e uma magnitude que impressionam, tornando-o um dos maiores nomes da música brasileira, o artista, dono de sucessos como “Relicário”, “All Star” e “Por Onde Andei”, promete caprichar na ocasião. Além de Nando Reis, o Rock Rec Festival também contará com shows de Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e mais nomes consagrados que serão anunciados em breve.

Os ingressos já podem ser adquiridos através do site Meep ou nas lojas físicas do Ingresso Prime, localizada nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna, e custam R$ 90 (Rock Front) e R$ 220 (Rock Open).

