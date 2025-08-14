A- A+

MÚSICA Rock Rec Festival: Titãs, Samuel Rosa estão entre as atrações do evento; veja data e como comprar Festival vai ter palco voltado para nomes da cena local do rock pernambucano

O Rock Rec Festival, conhecido como o maior festival de rock do Nordeste, reúne grandes nomes do gênero e destaques locais da cena pernambucana. As apresentações acontecem na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, no dia 13 de setembro, com programação dividida em dois palcos.

Atrações

Biquini Cavadão, Titãs, Frejat, Ira!, Samuel Rosa, Marcelo Falcão e Paralamas do Sucesso estão entre os nomes conhecidos do público, levando ao palco principal repertórios de sucessos. No Palco Downtown, o destaque são as bandas locais: Anabela, Bob Tayson, Mac Fly, Squad Band, Vitraiz e Zero Bronca.



O espaço é uma oportunidade de valorizar os talentos do rock pernambucano e também para os artistas se apresentarem ao vivo para o grande público. A ideia de levar os destaques da cena local para o Rock Rec Festival pode contribuir com a presença de nomes pernambucanos no palco principal em futuras edições do evento.

Ingressos

Os ingressos para o Rock Rec Festival estão à venda a partir de R$ 100, através do site www.bilheteriadigital.com/festacheia ou nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Em Caruaru, os bilhetes podem ser adquiridos na Chilli Beans do Caruaru Shopping.

O público tem duas opções de áreas para acessar o festival: Rock Front e Rock Open, com open bar de whisky, gin, vodka, cerveja, refrigerante, água tônica e mineral.



SERVIÇO

Rock Rec Festival

Quando: 13 de setembro, 17h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$100 no site ou nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, ou na Chilli Beans do Caruaru Shopping.

Informações: @rockrecfestival



Com informações da assessoria de imprensa



