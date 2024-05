Rock Rec Festival traz bandas e artistas dos 80's e 90's ao Centro de Convenções neste sábado (4)

A- A+

Alô, geração dos 80’s e 90’s, que a nostalgia está ligada no modo turbo! Neste sábado (4), os corações que bateram - e ainda batem – ao som do pop rock brasileiro que sacudiu essas décadas, vão vibrar ainda mais forte. Será a estreia do Rock Rec Festival, que ocupará a área externa do Centro de Convenções Pernambuco, em Olinda, a partir das 17h, com um line-up recheado de atrações consagradas na memória afetiva da juventude brasileira.



Sete atrações nacionais subirão ao palco do Rock Rec Festival. São elas: Nando Reis, Humberto Gessinger, Biquíni Cavadão, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nação Zumbi e o projeto CBJr 30 anos.



Além dos pernambucanos da NZ, outros artistas locais também irão compor a programação, fazendo jus ao “Rec” que batiza o festival. O Palco Downtown terá apresentações dos grupos Mac Fly, Parachutes, Papaninfa, Downtown Band e VitRaiz.



Geração Coca-Cola

Certamente, quem vai se esbaldar no Rock Rec Festival é a geração que curtiu (e curte) as bandas e artistas do “BRock” – alcunha dada à cena do rock nacional que explodiu nos anos 1980. Das sete principais atrações do festival, cinco são representantes dessa geração. Ou seja, oportunidade única de matar as saudades de tantos artistas de uma só vez.



A começar por um dos maiores hitmakers do Brasil: recém vindo de uma bem sucedida turnê celebrativa dos quarenta anos dos Titãs – que encerrou com show em março, no Lollapalooza, Nando Reis volta ao Recife com show solo.

Quem também já percorreu o Brasil, por décadas, à frente de sua banda (Engenheiros do Hawaii), mas, desta vez, virá solo é o cantor e compositor gaúcho Humberto Gessinger. A banda Biquini Cavadão também trará ao seu um gostinho de saudade dos velhos tempos.



As “bandas de Brasília” - um dos principais redutos gerador de bandas de rock nos anos 1980 - também não poderiam faltar. Contemporâneos da Legião Urbana, a banda Capital Inicial, liderada por Dinho Ouro Preto, também marcará presença no line-up do Rock Rec. Sucessos como “Música Urbana”, “Fátima” e “Veraneio Vascaína” não poderão faltar.



Mesmo sendo formada no Rio de Janeiro, mas considerada - por afinidade - uma das bandas do “Planalto Central”, Os Paralamas do Sucesso vem embalados pela celebração dos seus 42 anos em atividade, com canções eternizadas nos shows Brasil afora: “Lanterna dos Afogados”, “Óculos”, “Vital e Sua Moto”, “Alagados”, entre outras.



Juventude dos 90

Além dos 80’s, grandes atrações dos anos 1990 também animarão o Rock Rec Festival. O projeto CBJr 30 anos celebrará as três décadas de formação da banda Charlie Brown Jr., em memória de seus dois principais integrantes: o vocalista Chorão, falecido em março de 2013, e o baixista Champignon, que partiu seis meses depois.



A pernambucaníssima, mas de renome nacional, Nação Zumbi - que acaba de celebrar 30 anos de lançamento do álbum de estreia com Chico Science, “Da Lama ao Caos”, e vem de uma mini-turnê europeia celebrando o disco - volta ao Recife para show no festival.

SERVIÇO

Rock Rec Festival

Quando: Sábado (4), a partir das 17h

Onde: Área externa do Centro de Convenções - Olinda

Ingressos: Rock Front e Rock Open (com open bar) - R$ 120 e R$ 240, respectivamente, à venda no site Meep e nas lojas físcas do Ingresso Prime nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna

Instagram: @rockrecfestival

