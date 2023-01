A- A+

DANÇA "ROCKSTAR: Hoje é Dia de Rock, Baby!": espaço de dança apresenta espetáculo no Teatro do Parque Apresentação acontece nesta terça-feira (31), às 19h30

"ROCKSTAR: Hoje é Dia de Rock, Baby!", espetáculo do Núcleo de Danças Venicius Passos, ganha apresentação nesta terça-feira (31), no Teatro do Parque, às 19h30.

Com Venicius Passos à frente do espetáculo, a produção tem o selo do Núcleo de Danças, espaço que no Recife soma mais de uma década.





"Contamos com um elenco de 80 bailarinos em cena que se revezam entre coreografias dos mais variados estilos: ballet clássico, jazz dance, danças urbanas e dança contemporânea", conta Venicius.

A trilha sonora será conduzida por clássicos do rock mundial, entre eles, Guns’n Roses, Queen, Beatles, Bon Jovi e A-ha. Os ingressos para o espetáculo custam R$ 45, e podem ser adquiridos via Instagram da academia.

Serviço

Espetáculo "ROCKSTAR: Hoje é Dia de Rock, Baby!, do Núcleo de Dança Venicius Passos

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Quando: Terça-feira (31), às 19h30



Ingresso R$ 45, no Instagram do Núcleo de Danças Venicius Passos

Veja também

BBB 23 Jogo da Discórdia: Boninho dá pistas de como será a dinâmica desta segunda-feira (30)