Rod Stewart cancela shows na América do Norte após cirurgia cardíaca
Autor de "Maggie May" e "Da Ya Think I'm Sexy?" estava na reta final de sua turnê pelos Estados Unidos e pelo México, onde tinha três apresentações programadas nas próximas semanas
O cantor britânico Rod Stewart, de 81 anos, cancelou vários shows de sua turnê pela América do Norte devido a uma operação cardíaca que o deixará afastado dos palcos por pelo menos quatro semanas.
O autor de "Maggie May" e "Da Ya Think I'm Sexy?" estava na reta final de sua turnê pelos Estados Unidos e pelo México, onde tinha três apresentações programadas nas próximas semanas.
Stewart foi submetido "com sucesso a uma cirurgia de rotina consistente na implantação de um stent coronário", afirma uma mensagem publicada em seu Instagram na noite de terça-feira.
"Por recomendação de seus médicos, ele vai tirar as próximas quatro semanas para se recuperar", acrescenta a nota. "Infelizmente, isso significa que ele não poderá continuar com a atual turnê".
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Stewart tinha vários shows programados nos Estados Unidos nas próximas semanas, incluindo seis datas em Las Vegas. Pouco depois, ele faria três apresentações no México, em Monterrey, Guadalajara e na Cidade do México.
O cantor já havia sido obrigado a cancelar várias datas nos Estados Unidos por motivos de saúde em maio e junho. Na ocasião, ele mencionou que sofria de sinusite e laringite.
Em junho, ele precisou receber oxigênio durante um show em Utah e confessou ao público que esteve a ponto de desmaiar, segundo a imprensa.